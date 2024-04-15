Розвідка дізналася плани ворога: Зеленський попередив про новий наступ РФ

Президент обговорив питання захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту і в прикордонні.

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Володимир Зеленський попередив про новий наступ РФ / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Офіс президента

Країна-агресор Російська Федерація незабаром спробує посилити штурмові та наступальні дії.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час свого чергового вечірнього звернення, яке було опубліковано в Telegram.

Глава держави повідомив про те, що заслухав доповіді глави Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка і глави Головного управління розвідки України Кирила Буданова про можливі дії росіян.

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Крім того, також під час наради обговорювали питання захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту і в прикордонних районах.

"Очевидно, що безумство в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати", - додав Зеленський.

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