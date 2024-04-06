РФ знайшла слабке місце в обороні ЗСУ: полковник розповів про просування ворога

Владислав Селезньов назвав запоруку успішних дій російських окупантів.

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Владислав Селезньов спрогнозував розвиток ситуації на полі бою / 22 окрема механізована бригада, Facebook

Майже на всіх ключових ділянках фронту противник має ініціативу і намагається за рахунок чисельної переваги отримати територіальні надбання, заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

У результаті українські Сили оборони змушені проводити маневрену оборону, а також відходити на нові рубежі, підкреслив він в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

"Нехай це просування в добовому вимірі становить від кількох десятків до кількох сотень метрів, проте тенденції не дуже хороші. Особливо на тлі того, що президент України заявляє, що до кінця травня - на початку літа російська армія буде готова до проведення масштабних наступальних заходів", - каже експерт.

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Він зазначив, що ворог уже зараз готовий задіяти свої стратегічні резерви і ресурси, які раніше готував на винятковий випадок, наприклад, для прориву основної лінії оборони українських сил.

"Ключовим союзником і підмогою успішних дій російських окупантів на різних ділянках фронту є активне використання ними не тільки артилерійської компоненти, а й насамперед фугасних авіабомб і керованих авіабомб, зроблених на основі тих же ФАБ. Колосальні масштаби застосування цих боєприпасів, а протягом березня ворог використав близько 2300 ФАБів і КАБів, свідчить про те, що противник знайшов слабке місце в нашій системі оборони", - пояснив полковник запасу ЗСУ.

На сьогодні ЗСУ критично не вистачає ресурсів, щоб знищувати як носії цих боєприпасів, так і безпосередньо протидіяти бомбам і снарядам РФ, що дає змогу противнику отримати перевагу, додав він.

"Необхідно також розуміти, що противник продовжує декларувати свій намір - йому важливо повністю окупувати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області. Для реалізації цієї місії він готовий іти зокрема на великі людські втрати", - резюмував Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Загроза нового наступу РФ

Нагадаємо, раніше експерт назвав два сценарії атаки окупантів. Росія може розглядати різні плани, зокрема й план із розтягування лінії оборони, який передбачає одночасний удар на півдні, сході та півночі.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти можуть організувати нову наступальну операцію в серпні або вересні, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, про це можна судити з огляду на темпи формування нових частин і набір військ РФ.

Колишній командувач Сухопутними військами США Бен Ходжес вважає, що Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези.

/ Главред

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