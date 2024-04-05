РФ застосовує нову тактику ударів: у ПС сказали, чому складно захищати Харків

Росія аналізує свої маршрути і використовує більш складні ділянки місцевості, рельєфу, для подолання яких силам ППО необхідно більше часу, розповів Ілля Євлаш.

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Росіяни змінили тактику ударів по Харкову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.соm/Олег Синєгубов, ua.depositphotos.com

Росія навмисно обстрілює Харків двома хвилями. Другою хвилею окупанти намагаються завдати шкоди українським рятувальникам і правоохоронцям. Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю BILD.

"Минулої ночі був один із найважчих ударів по Харківській області. Атаковано цивільну інфраструктуру та житлові будівлі. Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями", - зазначив глава ОВА.

Cинєгубов зазначив, що спочатку росіяни атакують житлові будинки, а коли на місце удару приїжджають рятувальники і поліція, ворог завдає повторного удару. Другою атакою країна-агресор вбиває працівників рятувальних служб і мирних громадян.

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"Не було жодного удару по військових цілях або солдатах. Це атаки виключно проти цивільних", - наголосив він.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зауважив в ефірі телемарафону, що основною складністю при відбитті ворожих повітряних атак по Харкову та області є їх близькість до кордону з Росією. У мобільних вогневих груп обмаль часу, щоб виїхати на маршрут і перехопити російські БПЛА.

Євлаш також зауважив, що ворог детально аналізує маршрути та використовує складні ділянки місцевості, що ускладнює роботу силам протиповітряної оборони. Речник наголосив, що Харків розташований досить близько до російського кордону, тому росіянам легше здійснювати удари за допомогою керованих авіаційних бомб.

"Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть, своє людожерське обличчя, намагаючись залякувати, пресингувати мирне населення, тероризувати його. Звичайно, що ми будемо боротися із всіма загрозами, будемо боронити Харків, бо він завжди буде українським містом", - додав Євлаш.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Російські обстріли Харкова - останні новини

Нагадаємо, 4 квітня окупанти здійснили удар по території України за допомогою 20 БпЛА типу "Шахед". Силами протиповітряної оборони України було знищено 11 дронів ворога. Внаслідок атаки у Харкові 4 людини загинуло, серед яких троє рятувальників, а ще 11 - отримали поранення.

У результаті удару безпілотників Росії по Харкову загинули троє рятувальників: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Логінов загинув практично на очах у свого сина, який також є рятувальником. Обидва були на місці влучання БПЛА.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав мешканців бути обережними.

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