УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ застосовує нову тактику ударів: у ПС сказали, чому складно захищати Харків

Руслана Заклінська
5 квітня 2024, 17:46
Росія аналізує свої маршрути і використовує більш складні ділянки місцевості, рельєфу, для подолання яких силам ППО необхідно більше часу, розповів Ілля Євлаш.
РФ застосовує нову тактику ударів: у ПС сказали, чому складно захищати Харків
Росіяни змінили тактику ударів по Харкову / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.соm/Олег Синєгубов, ua.depositphotos.com

Росія навмисно обстрілює Харків двома хвилями. Другою хвилею окупанти намагаються завдати шкоди українським рятувальникам і правоохоронцям. Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю BILD.

"Минулої ночі був один із найважчих ударів по Харківській області. Атаковано цивільну інфраструктуру та житлові будівлі. Їхня тактика полягала в обстрілі двома хвилями", - зазначив глава ОВА.

Cинєгубов зазначив, що спочатку росіяни атакують житлові будинки, а коли на місце удару приїжджають рятувальники і поліція, ворог завдає повторного удару. Другою атакою країна-агресор вбиває працівників рятувальних служб і мирних громадян.

відео дня

"Не було жодного удару по військових цілях або солдатах. Це атаки виключно проти цивільних", - наголосив він.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зауважив в ефірі телемарафону, що основною складністю при відбитті ворожих повітряних атак по Харкову та області є їх близькість до кордону з Росією. У мобільних вогневих груп обмаль часу, щоб виїхати на маршрут і перехопити російські БПЛА.

Євлаш також зауважив, що ворог детально аналізує маршрути та використовує складні ділянки місцевості, що ускладнює роботу силам протиповітряної оборони. Речник наголосив, що Харків розташований досить близько до російського кордону, тому росіянам легше здійснювати удари за допомогою керованих авіаційних бомб.

"Харків він обрав собі такою ціллю, жертвою, на якій він показує всю свою лють, ненависть, своє людожерське обличчя, намагаючись залякувати, пресингувати мирне населення, тероризувати його. Звичайно, що ми будемо боротися із всіма загрозами, будемо боронити Харків, бо він завжди буде українським містом", - додав Євлаш.

Що таке КАби?

Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія.

Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Російські обстріли Харкова - останні новини

Нагадаємо, 4 квітня окупанти здійснили удар по території України за допомогою 20 БпЛА типу "Шахед". Силами протиповітряної оборони України було знищено 11 дронів ворога. Внаслідок атаки у Харкові 4 людини загинуло, серед яких троє рятувальників, а ще 11 - отримали поранення.

У результаті удару безпілотників Росії по Харкову загинули троє рятувальників: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Логінов загинув практично на очах у свого сина, який також є рятувальником. Обидва були на місці влучання БПЛА.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав мешканців бути обережними.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова війна Росії та України ракетний удар Олег Синегубов атака дронів
Реклама

Головне за день

"Це передумова нашої перемоги": експерт сказав, які дії України підштовхнуть РФ до поразки

"Це передумова нашої перемоги": експерт сказав, які дії України підштовхнуть РФ до поразки

20:11 Україна
У Запоріжжі поранено кореспондентку ТСН і телемарафону "Єдині новини"

У Запоріжжі поранено кореспондентку ТСН і телемарафону "Єдині новини"

19:42 Україна
Налетить шторм і буде грім: Україну накриють грозові дощі

Налетить шторм і буде грім: Україну накриють грозові дощі

19:33 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря 14500

Влупив майже 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Тільки найуважніший знайде 3 відмінності за 13 секунд: загадка на уважність 6233

Тільки найуважніший знайде 3 відмінності за 13 секунд: загадка на уважність

Після скандалу з Орбакайте і Пугачовою: Нікіта Пресняков вийшов на зв'язок 4909

Після скандалу з Орбакайте і Пугачовою: Нікіта Пресняков вийшов на зв'язок

РФ націлилася на місто-мільйонник: Єрмак попередив про загрозу штурму 4237

РФ націлилася на місто-мільйонник: Єрмак попередив про загрозу штурму

Останні новини

20:11

"Це передумова нашої перемоги": експерт сказав, які дії України підштовхнуть РФ до поразки

20:03

Масштабний наступ Росії: Мусієнко назвав "проблемну точку" ЗСУ

19:42

У Запоріжжі поранено кореспондентку ТСН і телемарафону "Єдині новини"

19:33

Налетить шторм і буде грім: Україну накриють грозові дощі

19:24

Путініста Миколу Расторгуєва екстрено госпіталізували - причина

У липні-серпні Україні загрожують відключення електроенергії – ХарченкоУ липні-серпні Україні загрожують відключення електроенергії – Харченко
19:10

Що буде незмінною проблемою ХарковаПогляд

18:59

В Україні може вирости інтенсивність боїв: розвідка Естонії розкрила ситуацію на фронті

18:24

"Нам доведеться відійти з деяких позицій": експерт спрогнозував наслідки нового наступу РФ

18:10

Збирає друзів із РФ: друг Пугачової розповів, як вона відсвяткує ювілей

Реклама
18:06

Знищили літаки разом із пілотами: ЗСУ та ГУР атакували одразу три аеродроми в РФ

17:46

РФ застосовує нову тактику ударів: у ПС сказали, чому складно захищати Харків

17:17

Втратили одразу 6 літаків: Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ

17:04

"Може бути знову": коли Україну атакує нова пилова буря із Сахари

16:41

Хліб не буде засихати і псуватись тижнями: що потрібно додати в упаковкуВідео

16:28

"Ми збільшимо бойову міць": Шмигаль зробив заяву про мобілізацію 500 тисяч осіб

16:07

У Запоріжжі прогриміли потужні вибухи: що відомо про загиблих та поранених

15:54

Щурі втечуть із саду самі: експерт назвала найкращий природний відлякувач

15:51

РФ вдарила авіабомбами: у Харкові пролунали сильні вибухи

15:47

Удари по НПЗ здатні призвести до громадянської війни в Росії – Тарас Загородній

15:38

Виплив ще один "грішок" коханки Путіна Кабаєвої: розтринькала гроші не туди

Реклама
15:38

Україну не покличуть до НАТО на найближчому саміті: у NYT розкрили позицію США і ФРН

15:37

Німеччина готується до війни: у Бундесвері будуть важливі зміни

14:48

За останні тижні Росія повністю знищила 80% ТЕЦ в Україні: Шмигаль назвав загрози

14:47

Загроза захоплення Часового Яру: у ЗСУ розповіли про складну ситуацію на фронті

14:27

Повернеться літнє тепло: синоптик розповіла, яка погода буде на вихідних в Україні

13:56

"У них шури-мури": стало відомо про стосунки путіністів Гузєєвої та Харламова

13:38

Звільнення строковиків у запас: у Генштабі розкрили деталі демобілізації

13:26

Тільки не в смітник: дачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ

13:05

"Надскладні часи": MamaRika заговорила про розлучення з чоловіком

12:59

Зменшення призовного віку: для чого ТЦК викликатимуть 25-річних

12:44

РФ націлилася на місто-мільйонник: Єрмак попередив про загрозу штурму

12:38

"Критичний момент близький": в ОП сказали, коли Конгрес схвалить допомогу Україні

12:34

Сергій Стерненко. Великий наступ на Харків та як росіяни намагаються сіяти панікуВідеоВідеоблоги

12:20

Церковне свято 6 квітня: що заборонено робити у поминальну суботу

12:18

Навіщо хитрі господині посипають віник сіллю і залишають на ніч: результат вражаєВідео

11:48

"Найгірше позаду": Олена Зеленська зізналася, яким хоче побачити чоловіка

11:44

Україна зможе бити дронами по цілях на Уралі та в Заполяр'ї - джерело Bild

11:42

"Це фейк": в ОП відповіли на заяви РФ про діалог із Францією щодо України

11:27

Знищено ворожі літаки: СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ

11:01

EasyPay і БФ "Центр соціальних проектів майбутнього" збирають кошти на допомогу лікарням по всій країні новости компании

Реклама
10:57

Китайський гороскоп на завтра 6 квітня: Кроликам - розчарування, Козлам - фінансові збитки

10:57

Є одна важлива дія: найстаріший у світі чоловік поділився секретом довголіття

10:48

РФ готує масований удар: у Силах оборони назвали ймовірні терміни

10:31

Блінкен видав заяву про додаткову допомогу ЗСУ: які прогнози у Конгресу

10:21

Окупанти просунулися біля Бердичів, важка ситуація ще біля одного міста - DeepState

10:14

Виглядатиме, як нове: як за хвилини позбутись подряпин на лобовому склі машини

10:09

"Випиваю з ранку до ночі": зрадниця Лоліта сама злякалася свого вигляду

09:46

Загроза штурму Харкова: в ОП назвали ймовірні напрямки нового наступу РФ

09:36

Росіяни прорвались вперед: в ISW розкрили загрози на фронті

09:23

Гороскоп на завтра 6 квітня: Козерогам - час позбутись залежності, Терезам - флірт

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Володимир Зеленський новости
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти