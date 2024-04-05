Знищили літаки разом із пілотами: ЗСУ та ГУР атакували одразу три аеродроми в РФ

Українські сили атакували аеродроми в Курську, Енгельсі та Єйську.

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Українські сили атакували одразу три російські аеродроми / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, structure.mil.ru

Українські сили майстерно і потужно влупили по трьох аеродомах Росії. Унаслідок цього було серйозно пошкоджено російські бомбардувальники Ту-95МС. Про це повідомили джерела в Силах оборони України, повідомляє РБК-Україна.

Потужний удар дронами завдали в ніч на 5 квітня Збройні сили України разом із Головним управлінням розвідки. Повідомляється, що щонайменше на аеродромі Енгельс-2 було пошкоджено щонайменше три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Також загинули 7 окупантів, серед яких могли бути й пілоти літаків.

На аеродромі в Єйську українські дрони знищили щонайменше 4 російських окупантів і ще два ворожі Су-25. Ці літаки повністю згоріли.

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Крім того українські сили вдарили по аеродрому в Курську.

"Ніч на 5 квітня стала однією з найчорніших для російської стратегічної авіації та авіації загалом. Наслідки тільки цієї атаки будуть відчутні для окупантів у довгостроковій перспективі. Але це не остання подібна операція, ми, як то кажуть, "ще не починали", - заявив співрозмовник із ГУР.

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Атака дронів на авіабазу Морозовськ у РФ 5 квітня

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 квітня СБУ та ЗСУ потужно вдарили по аеродрому Морозовськ. Повідомлялося, що внаслідок атаки щонайменше 6 літаків ворога було знищено, а ще 8 суттєво пошкоджені.

Також зазначалося, що на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 – саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах. Окрім техніки, втрат зазнав і особовий склад військ РФ. Близько 20 окупантів були ліквідовані чи поранені.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів цікаві деталі атаки на авіабазу РФ. Він зазначив, що росіяни сьогодні отримали нову партію літаків і одразу зазнали втричі більших втрат серед повітряних суден.

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