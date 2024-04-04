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ЗСУ стабілізували позиції: Зеленский розказав про дії, які не дають РФ просуватись

Руслана Заклінська
4 квітня 2024, 22:43
В умовах дефіциту снарядів та суттєвого сповільнення у постачанні результати на фронті справді дуже хороші, зазначив президент України.
ЗСУ стабілізували позиції: Зеленский розказав про дії, які не дають РФ просуватись
Зеленський розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Українським захисникам вдалося стабілізувати позиції на фронті в умовах дефіциту снарядів. Російські окупанти не можуть просуватися вперед. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Був детальний звіт головкома - щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати справді дуже хороші", - розповів президент.

Зеленський подякував солдатам і командирам за їхню роботу на фронті. Також на Ставці президент заслухав першу доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Олега Іващенка. Він доповів про конкретні дії на посаді та роботу СЗР.

відео дня

Крім цього, на Ставці обговорили виробництво та постачання дронів і РЕБ на цей рік. Президент заслухав звіт щодо контрактів та зазначив, що "cправді добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрям".

"Усе максимально конкретно - жодних порожніх слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання... І щодо дронів - усіх видів - та РЕБ ми будемо міцніші. Аналогічне завдання поставив щодо ракетної програми, як щодо дронів і РЕБ, - усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну й зростаючу ракетну опору наших дій", - наголосив глава держави.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ?

Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

Заяви президента - Зеленський про ситуацію на фронті

Як повідомляв Главред, 4 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де обговорювалися питання стабілізації фронту, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

Також президент заявив, що Росія готується до додаткової мобілізації 300 тисяч військових до 1 червня 2024 року. Він підкреслив, що Україна не планує мобілізувати 500 тисяч новобранців цього року.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував західних партнерів через затримки з військовою допомогою та наголосив на необхідності отримати системи протиповітряної оборони, які зараз просто стоять без діла на базах. Президент наголосив, що ці системи могли б врятувати тисячі життів від російського терору.

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