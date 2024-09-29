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Дозвіл на удари Storm Shadow по цілях у РФ: з'явився несподіваний прогноз

Олексій Тесля
29 вересня 2024, 16:51
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Далекобійні удари по РФ стануть для росіян холодним душем, упевнений Давид Шарп.
ATACMS, Storm Shadow
Україні можуть дати дозвіл на удари ATACMS і Storm Shadow / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Є непогані шанси на те, що американці схвалять використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по Росії, проте з ракетами ATACMS ситуація виглядає інакше, заявив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

"Я не вірю, що буде публічне рішення про дозвіл. Втім, це не важливо, адже головне - результат. До того ж, як завжди все зіллється в пресу, і коли полетить перша ракета, все стане зрозуміло. Росіяни покажуть уламки та інші елементи", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт каже, що навряд чи адміністрація Джо Байдена дасть Україні дозвіл на застосування ATACMS по Росії до президентських виборів у США, однак після виборів шанси зростуть.

Водночас він припускає, що будь-який дозвіл на застосування Storm Shadow і ATACMS по РФ буде пов'язаний з обмеженнями, тож бити по нафтопереробних заводах і нафтобазах на території Росії, але очевидно, що іноземною зброєю не дозволять.

"Дальність ATACMS - 300 кілометрів. Питання її застосування впирається у відсутність дозволу. Ракету можна запустити з кількох десятків кілометрів так, щоб не наражатися на ризик від лінії кордону або лінії бойового протистояння. Можна ефективно працювати на дальності 250 кілометрів. На такій відстані є чимало "жирних" і цікавих цілей. На смугах аеродромів можуть опинитися і російські літаки", - уточнив співрозмовник.

Хто такий Давид Шарп

Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач.

Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем.

Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

Водночас він уточнює, що у Storm Shadow підлітний час довший, тому цілі, як-от ті самі літаки на злітних смугах, можуть встигнути піти від удару. Однак Україна отримала Storm Shadow, оригінальна версія якої мала дальність 550 кілометрів і незрозуміло, чи був урізаний бойовий радіус ракети.

"У будь-якому разі, якщо Україні дадуть навіть обмежене право на застосування по Росії спочатку Storm Shadow, а потім і ATACMS, будуть певні результати. Тоді українці напевно вразять низку важливих об'єктів на російській території. Росії доведеться нести втрати, а якісь об'єкти прибирати або краще захищати", - сказав експерт.

Він також упевнений: факт про те, що важливі об'єкти на території Росії, навіть не зовсім військові, в зоні досяжності таких ракет, стане для росіян холодним душем.

"Коли Росія вирішить вдарити по об'єктах в Україні в глибині території або по цивільній та енергетичній інфраструктурі, то розумітиме, що у відповідь теж може прилетіти в якесь дуже цікаве місце. Адже раптом українці порушать заборону або табу раптово знімуть. І важливо, що цей момент має стати певним фактором, який стримуватиме Росію", - додав Шарп.

Дивіться відео - інтерв'ю Давида Шарпа Главреду:

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії. Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США.

Нагадаємо, раніше з'явилася реакція Володимира Путіна на ймовірність далекобійних ударів ЗСУ по Росії. Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".

Як повідомлялося раніше, США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики
/ Інфографіка Главреда

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війна Росії та України ракетний удар Ракети Storm Shadow Девід Шарп
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