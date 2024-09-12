'Ситуація важка': РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом

Російські окупанти перекинули на Покровський напрямок регулярні підрозділи повітряно-десантних військ та залучили до наступальних операцій новітню важку техніку. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.
Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади повідомив, що ситуація на Покровському напрямку є надзвичайно складною.
"Ворог розпочав штурми з 6 ранку, залучивши новітню важку бронетехніку, зокрема, БМП-3, танки та бойові машини десанту. Під час першого штурму ворог використав 20 одиниць техніки, потім - 11. Наразі бої тривають", - зауважив Цехоцький.відео дня
Він зазначив, що ворог перекинув на цей напрямок регулярні повітряно-десантні війська РФ, які намагаються обійти Покровськ з флангів, зокрема з боку Мирнограда та Селидового.
За його словами, через жорсткий опір з боку Сил оборони України у ворога не вдалось розвинути наступальні дії в лоб.
"Кажу про смугу оборони нашої бригади - це південні фланги, не буду називати населені пункти, але ситуація дуже важка", - наголосив Цехоцький.
Хто такий Сергій Цехоцький?
Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.
Бої на Покровському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, офіцер 15-ї бригади оперативного призначення НГУ, Олександр Рясний зазначив, що на деяких ділянках Покровського напрямку просування армії РФ зупинено. Хоча штурмові дії противника не зменшилися, помітне зниження активності ворожої піхоти.
Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що в зоні відповідальності оперативного угруповання "Таврія" відзначається значне зростання інтенсивності бойових дій.
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