Винищувачів буде більше: Умеров анонсував появу нових F-16 в Україні

Рустем Умеров провів розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тілваром.

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В Україні з'явиться більше F-16 / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Група українських пілотів почала проходити підготовку в Румунії, повідомив міністр оборони Рустем Умеров.

За підсумками телефонної розмови з міністром оборони Румунії Анджелом Тілваром він написав, що винищувачів F-16 в українському небі стане більше.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тілваром. Ключова тема - посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів", - зазначив глава Міноборони.

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При цьому він також нагадав про те, що вже скоро Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.

"F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів уже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО", - додав Умеров.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про перегляд планів швидкого навчання пілотів F-16. Західні партнери обговорюють, наскільки розумним рішенням буде зараз розгортати нові винищувачі в Україні.

Нагадаємо, винищувач F-16, який Україна отримала як військову допомогу зі США, зазнав аварії на території України. Це сталося під час масованої атаки країни-агресора Росії 26 серпня.

Екс-заступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що могли скластися різні причини, що призвели до загибелі пілота і втрати літака, тому на з'ясування всіх обставин знадобиться близько тижня.

/ Инфографика: Главред

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