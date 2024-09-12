BILD: росіяни прорвали оточення в Курській області, куди потрапили в серпні

На півночі окупанти були відрізані річкою Сейм, на заході та півдні - держкордоном з Україною.

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ЗС РФ контрнаступають у Курській області / Колаж Главреда. Фото: BILD, Вікіпедія

Російські окупанти шляхом контратак прорвали оточення українськими силами біля річки Сейм Курської області, куди потрапили ще в серпні, пише аналітик BILD Юліан Рьопке.

Згідно з даними Рьопке, росіяни нібито відкинули ЗСУ з-під села Кореневе і захопили села Краснооктябрське, Снагость і Комарівка.

Тривають бої за село Вишнівка, через яке проходить залізниця.

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Таким чином, підсумовує експерт, ЗС РФ розірвали зі сходу оточення, в яке російські частини потрапили наприкінці серпня. На півночі вони були відрізані річкою Сейм, на заході та півдні - держкордоном з Україною.

"З'явилися візуальні підтвердження того, що російські війська відбили Краснооктябрське і Комарівку в Курській області. "Візуальні" означає, що реальна ситуація може бути набагато гіршою, ніж на моїй карті", - пише Репке.

Бої в Курській області - що слід знати

Нещодавно Росія перейшла до контрнаступу в Курській області. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог кинув на прорив оборони ЗСУ військо чисельністю понад 35 тисяч окупантів.

У серпні стало відомо про знищення Збройними силами України трьох мостів через річку Сейм у Глушківському районі РФ, що майже відрізало тритисячне угруповання противника від основних ліній постачання БК і техніки.

Мета противника - деблокувати Глушківський район, повернути контроль над трасою Кореневе-Троїцьке і повернути контроль над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики північним фронтом, вважає Коваленко.

Станом на початок вересня Сили оборони України контролювали понад 100 населених пунктів у Курській області РФ. При цьому Росія втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими всього за місяць операції ЗСУ на Курщині, розповів президент Володимир Зеленський.

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