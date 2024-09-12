BILD: росіяни прорвали оточення в Курській області, куди потрапили в серпні

Російські окупанти шляхом контратак прорвали оточення українськими силами біля річки Сейм Курської області, куди потрапили ще в серпні, пише аналітик BILD Юліан Рьопке.
Згідно з даними Рьопке, росіяни нібито відкинули ЗСУ з-під села Кореневе і захопили села Краснооктябрське, Снагость і Комарівка.
Тривають бої за село Вишнівка, через яке проходить залізниця.
Таким чином, підсумовує експерт, ЗС РФ розірвали зі сходу оточення, в яке російські частини потрапили наприкінці серпня. На півночі вони були відрізані річкою Сейм, на заході та півдні - держкордоном з Україною.
"З'явилися візуальні підтвердження того, що російські війська відбили Краснооктябрське і Комарівку в Курській області. "Візуальні" означає, що реальна ситуація може бути набагато гіршою, ніж на моїй карті", - пише Репке.
Бої в Курській області - що слід знати
Нещодавно Росія перейшла до контрнаступу в Курській області. За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, ворог кинув на прорив оборони ЗСУ військо чисельністю понад 35 тисяч окупантів.
У серпні стало відомо про знищення Збройними силами України трьох мостів через річку Сейм у Глушківському районі РФ, що майже відрізало тритисячне угруповання противника від основних ліній постачання БК і техніки.
Мета противника - деблокувати Глушківський район, повернути контроль над трасою Кореневе-Троїцьке і повернути контроль над логістикою Кореневе-Сафонівка з подальшим спрощенням логістики північним фронтом, вважає Коваленко.
Станом на початок вересня Сили оборони України контролювали понад 100 населених пунктів у Курській області РФ. При цьому Росія втратила шість тисяч солдатів убитими і пораненими всього за місяць операції ЗСУ на Курщині, розповів президент Володимир Зеленський.
Що відомо про Bild
Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.
Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію.
У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.
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