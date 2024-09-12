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Далекобійні удари ЗСУ по Росії: з'явилася перша реакція Путіна

Яна Ставська
12 вересня 2024, 20:00
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Кремлівський диктатор як завжди погрожує Північноатлантичному блоку "наслідками".
льотчик, пілот, путін, далекобійні удари
Захід близький до перетину ще однієї "червоної лінії" росіян / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін у четвер увечері, 12 вересня, уперше відреагував на чутки про нібито отримання ЗСУ завдавати далекобійних ударів углиб Росії західними ракетами.

Путін, зокрема, заявив, що країни НАТО нібито будуть "прямо" брати участь у запуску такого типу ракет углиб Росії, традиційно пригрозивши Альянсу "заходами у відповідь".

"Пряма участь Заходу в конфлікті (так РФ називає розв'язану проти України війну, - Главред) змінює його суть, РФ буде змушена ухвалювати рішення, зважаючи на загрози, що створюються таким чином", - сказав нелегітимний глава Кремля.

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Далекобійні удари ЗСУ по Росії - головне

Уже завтра, 13 вересня, американський президент Джо Байден обговорить із британським прем'єром Кіром Стармером у Вашингтоні питання застосування ЗСУ далекобійних ракет по Росії.

Ймовірно, йдеться саме про британські крилаті ракети, оскільки Білий дім до цього часу всіляко "педалював" отримання Україною подібного дозволу через страх ескалації.

У разі надання такого дозволу під ударом опиняться не тільки військові аеродроми росіян, а й склади, заводи, що працюють на ВПК країни-агресорки.

Раніше ЗМІ писали, що США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км. Вони, на думку Кочеткова, можуть з'явитися в Україні не раніше 2025 року, навіть якщо рішення про їхню передачу ухвалять уже завтра.

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