Далекобійні удари ЗСУ по Росії: з'явилася перша реакція Путіна

Диктатор країни-агресорки Володимир Путін у четвер увечері, 12 вересня, уперше відреагував на чутки про нібито отримання ЗСУ завдавати далекобійних ударів углиб Росії західними ракетами.
Путін, зокрема, заявив, що країни НАТО нібито будуть "прямо" брати участь у запуску такого типу ракет углиб Росії, традиційно пригрозивши Альянсу "заходами у відповідь".
"Пряма участь Заходу в конфлікті (так РФ називає розв'язану проти України війну, - Главред) змінює його суть, РФ буде змушена ухвалювати рішення, зважаючи на загрози, що створюються таким чином", - сказав нелегітимний глава Кремля.відео дня
Далекобійні удари ЗСУ по Росії - головне
Уже завтра, 13 вересня, американський президент Джо Байден обговорить із британським прем'єром Кіром Стармером у Вашингтоні питання застосування ЗСУ далекобійних ракет по Росії.
Ймовірно, йдеться саме про британські крилаті ракети, оскільки Білий дім до цього часу всіляко "педалював" отримання Україною подібного дозволу через страх ескалації.
У разі надання такого дозволу під ударом опиняться не тільки військові аеродроми росіян, а й склади, заводи, що працюють на ВПК країни-агресорки.
Раніше ЗМІ писали, що США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 - ракети JASSM дальністю до 400 км. Вони, на думку Кочеткова, можуть з'явитися в Україні не раніше 2025 року, навіть якщо рішення про їхню передачу ухвалять уже завтра.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Винищувачів буде більше: Умеров анонсував появу нових F-16 в Україні
- "Ситуація важка": РФ залучила новітню техніку для наступу під Покровськом
- BILD: росіяни прорвали оточення в Курській області, куди потрапили в серпні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред