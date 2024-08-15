Politico: США можуть передати Україні рідкісні ракети на 400 км: подробиці

Рішення почали обговорювати у зв'язку з успіхами ЗСУ в Курській області.

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JASSM - що це за ракети / Колаж Главреда. Фото: ВПС США

Білий дім "відкритий" до відправки Україні ракет великої дальності до 400 км JASSM. Ця далекобійна зброя призначена для ударів "повітря-земля" винищувачами F-16.

Як пише Politico, це ще більше посилить бойову міць авіації ЗСУ на тлі Курської операції.

Зазначається, що готовність США надати Києву ці ракети безпосередньо пов'язана з успіхами ЗСУ в Курській області.

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Однак остаточного рішення ще не ухвалено. Обговорюються, зокрема, питання передачі чутливих технологій і забезпечення запусків цих ракет.

Пентагон відмовився коментувати чутки, що з'явилися.

JASSM вперше була прийнята на озброєння американської армії на початку 2000-х років. Використовувалася США в бою рідко і була надана лише деяким близьким союзникам Вашингтона.

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Бої за Курську область - ситуація в РФ і реакція світу

Українські сили просунулися вперед у Курській області, повідомив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Під час Ставки Верховного головнокомандувача він уточнив, що "завершено пошук і знищення противника в Суджі та трьох інших населених пунктах".

ЗМІ зазначають, що Україна тримала в таємниці від Заходу плани щодо свого вторгнення в Росію, поки її війська не завдали удару.

Союзники України по НАТО здебільшого не висловлювали оцінку атаки, за винятком того, що Єврокомісія заявила минулого тижня, що Україна має "законне право" діяти на російській території.

Раніше з'явилися перші відео, як військові скидають американські бомби JDAM по цілях у Курську. Українські війська, зокрема, уразили російський командний пункт у Тьоткіно, за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

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