Ракети є червоною лінією: Франція може залишити Україну без необхідної допомоги

Президент Франції Макрон твердо стоїть на стороні підтримки України, але деякі парламентарі бояться ескалації, тому не хочуть надавати необхідну підтримку.

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У випадку перемоги на виборах ультраправих, Франція може змінити політику допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: flickr

Напередодні парламентських виборів у Франції лідер ультраправих Жордан Барделла виступив з заявою про готовність протистояти країні-агресорці Росії, але і проти постачання Україні далекобійної зброї.

Як пише Reuters, Барделла визнав, що Росія становить загрозу як і для Франції, так і для Європи. Зокрема РФ кидає виклик французьким інтересам в "нашій історичній сфері впливу" в Африці, в Чорному морі та на заморських територіях країни.

"Я буду надзвичайно пильним до будь-яких спроб втручання з боку Росії, а також з боку будь-яких інших держав чи сил у світі", – заявив політик. відео дня

Він пояснив, що не планує ставити під сумнів надані Францією зобов'язання на міжнародній арені, зокрема і щодо України. Але наголосив на наявності певної межі, яку його уряд перетинати не хоче.

"Хоча я виступаю за продовження підтримки України логістикою та оборонним обладнанням, моєю червоною лінією залишаються ракети далекого радіуса дії або будь-яке військове обладнання, яке може призвести до ескалації, під яким я маю на увазі все, що може безпосередньо бити по російських містах", – сказав він.

Барделла також висловився щодо ідеї відправити до України французьких військових. Він виступає проти цього і має на меті заборонити реалізацію плану, за який виступав президент Франції Емануель Макрон.

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Підтримка Франції України - що відомо

Нагадаємо, ультраправі у парламенті Франції, найімовірніше, запропонують урізати внесок в Україну для фінансування інших обіцянок громадянам. Це підтверджує і те, що їхній лідер напередодні пообіцяв у разі обрання прем'єр-міністром не підтримувати передачу Києву ракет, які дозволять завдавати удари по території РФ.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця 2024 року Париж надасть Києву винищувачі Mirage-2000-5, але авіаексперт розповів про за і проти цих бортів.

Раніше стало відомо, що Франція офіційно звернулась до 10-ти країн Європи та США для створення коаліції країн для відправки інструкторів для навчання українських військових безпосередньо на території України.

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