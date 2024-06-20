"Це кінець значної частини підтримки": Франція може зменшити допомогу Україні

Париж надає Україні велику підтримку як і на міжнародному, так і військовому рівнях. Однак це може змінитися у негативну сторону після парламентських виборів.

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Прем'єр Франції попередив, у якому випадку Париж може зменшити допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗС України

Президент Франції Еммануель Макрон напередодні оголосив про розпуск Національних зборів, нижньої палати парламенту, тож позачергові парламентські вибори відбудуться 30 червня та 7 липня. Однак, у випадку перемоги ультраправих сил, допомога Україні від Франції може відчутно скоротитися.

Як заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час брифінгу, що транслював BFM TV, ультраправі у парламенті, найімовірніше, запропонують урізати внесок у Європу для фінансування інших обіцянок громадянам. Це підтверджує і те, що їхній лідер напередодні пообіцяв у разі обрання прем'єр-міністром не підтримувати передачу Києву ракет, які дозволять завдавати удари по території РФ.

"Для ультраправих наступний крок абсолютно зрозумілий: це буде блокування Європейського союзу. Це вже ясно. Жордан Барделла (лідер ультраправих - Ред.) пропонує фінансувати свої неспроможні обіцянки, зокрема, за рахунок скорочення нашого внеску в Європу", - зазначив він. відео дня

За словами прем'єра, це закладе початок Frexit, а після ухвалення його "Національним об'єднанням" настане "кінець значної підтримки України. Атталь натомість зауважив, що пропозиція від його партії передбачає "вибір Європи, яка допомагає нам і захищає нас".

Хто такий Габріель Атталь? Габріель Атталь - французький політик, член партії Відродження (RE), прем'єр-міністр Франції (з 9 січня 2024). Раніше обіймав посаду міністра національної освіти та молоді в уряді прем'єр-міністра Елізабет Борн з липня 2023 р. Також він був прессекретарем уряду з 2020 по 2022 роки та міністром громадських дій і рахунків з 2022 по 2023 рік за президента Еммануеля Макрона. 9 січня 2024 року він був обраний прем'єр-міністром замість Елізабет Борн, пише Вікіпедія.

Заяви представників Франції щодо допомоги Україні

Напередодні лідер французької ультраправої політичної сили "Національне об'єднання" (RN) Жордан Барделла заявив, що підтримує право України захищатися від країни-агресора Росії, але, в разі обрання прем'єр-міністром Франції, він не надаватиме Києву далекобійні ракети.

Нагадаємо, візит президента Володимира Зеленського до Франції став одним із кроків дипломатії на шляху до посилення підтримки України на Заході. Зеленський зустрівся з президентом Франції, який підтвердив підтримку та надав Києву пакет військової допомоги.

Франція із США раніше також заявила про постійну підтримку захисту Україною її суверенітету і територіальної цілісності, зокрема шляхом подальшого надання Україні політичної допомоги, допомоги у сфері безпеки, гуманітарної та економічної допомоги.

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