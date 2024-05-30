Інструктори Франції в Україні: Макрон готує заяву під візит Зеленського

Французька преса окреслила терміни, у які Париж зможе підготувати і відправити в Україну своїх військових.

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Макрон готує Зеленському "подарунок" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Французький президент Еммануель Макрон сподівається встигнути створити коаліцію з відправки в Україну західних інструкторів до приїзду в Париж Володимира Зеленського, пише газета Le Monde.

ЗМІ з посиланням на джерела підтверджують, що наразі їхній очільник зайнятий формуванням коаліції з країн, які підтримують відправлення в Україну своїх інструкторів.

Як уже було помічено іншими ЗМІ, навчання українських новобранців має відбуватися поблизу лінії фронту.

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Загалом відправка інструкторів, зокрема французьких, "може зайняти кілька тижнів або навіть днів".

Консультації з цього приводу прискоряться "найближчими днями", щоб дозволити Макрону зробити відповідну заяву під час приїзду Зеленського до Парижа з нагоди 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії, тобто 6-7 червня.

Французькі інструктори в Україні - головне

Макрон першим у НАТО назвав можливим відправку на допомогу Україні своїх військ - якщо Росія піде на Київ чи Одесу.

Але потім у певному сенсі пом'якшив свою позицію та уточнив, що йдеться про відправку в Україну інструкторів. Його підтримали, зокрема, країни Балтії.

Інструктори повинні будуть навчати українських військових безпосередньо поблизу лінії фронту, що має скоротити терміни підготовки новобранців в умовах нестачі особового складу у ЗСУ і наступом Росії на північний схід.

Відомо, що Зеленський відвідає Париж 6-7 червня та візьме участь у заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав досить "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.

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