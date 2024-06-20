Франція передасть ЗСУ Mirage-2000: авіаційний експерт пояснив, що не так із літаками

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця 2024 року Париж надасть Києву винищувачі Mirage-2000-5. Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап розповів, на що здатний літак і чим він може бути корисний ЗСУ.
В інтерв'ю Главреду експерт заявив, що є категоричним противником цього літака Mirage-2000.
"Чому в мене така позиція? Вона продиктована логікою", - сказав він.
За словами Криволапа, винищувачі Mirage з'явилися на балансі ВПС Франції 1984 року. Літак - фактично ровесник F-16. Розробляти Mirage почали з 1978 року. Приблизно в той самий період з'явилися і МіГ-29.
"Тут важливо говорити не про роки, а про тенденції та тренди, які превалювали в авіаційному світі на той час. Тоді в Європі, наприкінці 1970-х-початку 1980-х років, почали обговорювати необхідність побудови одного спільного європейського літака, який задовольняв би потреби всіх країн. Паличка-виручалочка на всі випадки життя. Британці хотіли, щоб літак був легшим і сідав на авіаносцях, німці наполягали на великому і добротному бронезахищеному літаку, а у французів була своя точка зору", - розповів авіаційний експерт.
Він додав, що поки країни кілька років сперечалися і намагалися виробити єдині технічні вимоги до літака, французи почали робити Rafale.
"Двадцять років вони працювали, в результаті чого в 2004 році був створений та прийнятий на озброєння винищувач Rafale. Виходить, компанія Dassault Aviation випустила Rafale вже за експлуатації Mirage. На той час Mirage, Phantom і МіГ були основною трійкою, яка завойовувала весь повітряний простір і оперувала основними ідеями в галузі авіації", - зазначив експерт.
Літаки Mirage-2000 були вироблені в кількості 600 машин. Літаків п'ятої модифікації (Mirage-2000-5) було випущено 65 штук. Водночас винищувачів F-16 у світі виробили близько 5000 одиниць. І виробництво F-16 триває: чергу на Block 70/72 повністю розписано до 2030 року.
"Сам літак F-16 за своїми параметрами, окрім притаманних п'ятому поколінню низької радіопомітності та управління роями, сучасним літакам не поступається. У F-16 з тим же п'ятого покоління F-35 одні й ті ж радари та ракети, і в разі ближнього повітряного бою перший здобуде перемогу над другим за рахунок кращої маневреності. А ось для дальнього бою має значення не маневреність літаків, а якраз таки помітність, яка у F-35 на порядок нижча. І в ситуації, коли працездатність Mirage лише підтримується, виробник F-16 постійно розвиває свої літаки і випускає нові модифікації - Block 15, Block 20, Block 30, Block 40, Block 50 і Block 70", - сказав Криволап.
Він додав, що старіші винищувачі F-16 оновлюються в рамках програми Mid-life update, і таких модернізацій уже 25-30 видів.
"А ось Mirage не оновлюються, а підтримуються французами в робочому стані для того, щоб потім країнам, у яких на озброєнні ці літаки, продати на заміну Rafale", - резюмував Криволап.
Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
Дивіться інтерв'ю Костянтина Криволапа Главреду:
Постачання винищувачів Mirage-2000-5 Україні
6 червня президент України прибув до Франції для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає в рамках нового пакета допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Також Франція планує підготувати бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.
Макрон наголосив, що поки що не розкриватиме нових подробиць про передачу Україні винищувачів Mirage 2000, зокрема кількість літаків, які країна планує поставити.
"Ми домовилися про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на нашій території", - розповів він.
Що таке Mirage 2000
Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation.
Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції в кінці XX-початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
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