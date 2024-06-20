Франція передасть ЗСУ Mirage-2000: авіаційний експерт пояснив, що не так із літаками

Винищувачі F-16 оновлюються в рамках програми Mid-life update, і таких модернізацій уже 25-30 видів. Водночас літаки Mirage не оновлюються.

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Костянтин Криволап розповів, чи буде користь від французьких винищувачів Mirage-2000 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/KostiantynKryvolap, Вікіпедія

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до кінця 2024 року Париж надасть Києву винищувачі Mirage-2000-5. Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап розповів, на що здатний літак і чим він може бути корисний ЗСУ.

В інтерв'ю Главреду експерт заявив, що є категоричним противником цього літака Mirage-2000.

"Чому в мене така позиція? Вона продиктована логікою", - сказав він.

За словами Криволапа, винищувачі Mirage з'явилися на балансі ВПС Франції 1984 року. Літак - фактично ровесник F-16. Розробляти Mirage почали з 1978 року. Приблизно в той самий період з'явилися і МіГ-29.

"Тут важливо говорити не про роки, а про тенденції та тренди, які превалювали в авіаційному світі на той час. Тоді в Європі, наприкінці 1970-х-початку 1980-х років, почали обговорювати необхідність побудови одного спільного європейського літака, який задовольняв би потреби всіх країн. Паличка-виручалочка на всі випадки життя. Британці хотіли, щоб літак був легшим і сідав на авіаносцях, німці наполягали на великому і добротному бронезахищеному літаку, а у французів була своя точка зору", - розповів авіаційний експерт.

Він додав, що поки країни кілька років сперечалися і намагалися виробити єдині технічні вимоги до літака, французи почали робити Rafale.

"Двадцять років вони працювали, в результаті чого в 2004 році був створений та прийнятий на озброєння винищувач Rafale. Виходить, компанія Dassault Aviation випустила Rafale вже за експлуатації Mirage. На той час Mirage, Phantom і МіГ були основною трійкою, яка завойовувала весь повітряний простір і оперувала основними ідеями в галузі авіації", - зазначив експерт.

Літаки Mirage-2000 були вироблені в кількості 600 машин. Літаків п'ятої модифікації (Mirage-2000-5) було випущено 65 штук. Водночас винищувачів F-16 у світі виробили близько 5000 одиниць. І виробництво F-16 триває: чергу на Block 70/72 повністю розписано до 2030 року.

"Сам літак F-16 за своїми параметрами, окрім притаманних п'ятому поколінню низької радіопомітності та управління роями, сучасним літакам не поступається. У F-16 з тим же п'ятого покоління F-35 одні й ті ж радари та ракети, і в разі ближнього повітряного бою перший здобуде перемогу над другим за рахунок кращої маневреності. А ось для дальнього бою має значення не маневреність літаків, а якраз таки помітність, яка у F-35 на порядок нижча. І в ситуації, коли працездатність Mirage лише підтримується, виробник F-16 постійно розвиває свої літаки і випускає нові модифікації - Block 15, Block 20, Block 30, Block 40, Block 50 і Block 70", - сказав Криволап.

Він додав, що старіші винищувачі F-16 оновлюються в рамках програми Mid-life update, і таких модернізацій уже 25-30 видів.

"А ось Mirage не оновлюються, а підтримуються французами в робочому стані для того, щоб потім країнам, у яких на озброєнні ці літаки, продати на заміну Rafale", - резюмував Криволап.

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Дивіться інтерв'ю Костянтина Криволапа Главреду:

Постачання винищувачів Mirage-2000-5 Україні

6 червня президент України прибув до Франції для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає в рамках нового пакета допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Також Франція планує підготувати бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

​Винищувач Mirage-2000 - основні характеристики ​ / Інфографіка Главред

Макрон наголосив, що поки що не розкриватиме нових подробиць про передачу Україні винищувачів Mirage 2000, зокрема кількість літаків, які країна планує поставити.

"Ми домовилися про потреби, тепер пріоритет у тому, щоб почати формування пілотів і механіків, тому що це те, що буде запущено буквально найближчими днями у Франції. Йдеться про технічне навчання, яке відбуватиметься на нашій території", - розповів він.

Що таке Mirage 2000 Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції в кінці XX-початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

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