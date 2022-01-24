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Катували і хотіли вирізати язик: під Черніговом чоловіки вбили 22-річного хлопця

24 січня 2022, 23:58

Нападники жорстоко били хлопця на очах у 4 свідків.

вбивство
Вбивство / Суспильне

У селі Кам'янська Слобода Чернігівської області місцеві чоловіки вбивли 22-річного хлопця, який в одному з будинків відпочивав зі своєю дівчиною.

Як повідомляє Суспільне, 22-річний хлопець з дівчиною гостював в одному з будинків у селі. Раптово в приміщення увірвалися двоє місцевих жителів і накинулися на хлопця.

Нападники жорстоко били хлопця на очах у 4 свідків, які за їхніми словами, не могли допомогти потерпілому.

Чоловік помер у лікарні

"Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони вибили. Я теж це бачила", - каже місцева мешканка Тетяна, яка стала свідком розправи.

Потерпілого госпіталізували, але він помер у лікарні.

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Що кажуть у поліції

Поліція одразу затримала підозрюваних, проте одного з чоловіків вже відпустили.

У поліції повідомили, що молоді люди разом розпивали алкоголь. Тоді один з нападників вдарив потерпілого стільчиком по голові.

"Нанесені тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого. Одного з фігурантів, що безпосередньо наносив смертельні удари, поліцейські того ж дня затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі строком від 7 до 15 років", – повідомила прессекретар поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

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Чернігівська область вбивство
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