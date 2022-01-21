Першим на Мадані був убитий не Нігоян - ДБР

У Бюро розслідувань назвали ім'я першого вбитого активіста Революції Гідності.
Державне бюро розслідувань зробило несподівану заяву. Воно повідомило, що згідно з останніми даними, першим убитим під час подій Революції Гідності Не Сергій Нігоян. Першим на Майдена вбили активіста Юрія Вербицького.
Про це заявив заступник керівника управління у справах Майдану ДБР Артем Яблонський під час пресконференції "8 річниця вбивства перших героїв Небесної Сотні і фактичний початок російської агресії".
"Хто перший убитий за часом? Це - Юрій Вербицький або Сергій Нігоян. Але за останніми даними, це Юрій Вербицький", - сказав він.
Виходячи з цього випливає інформація, що вбивства Нігояна, Жизневського і Вербицького поки не розкриті.
Однак на даний момент вже встановлено кожен підрозділ внутрішніх військ і спецпідрозділів "Беркут", які перебували на момент скоєння кожного з цих вбивств в безпосередньому напрямку.
Нагадаємо, того ж дня під час сутичок на Грушевського загинув член УНА-УНСО, білорус Михайло Жизневський.
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