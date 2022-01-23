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На кордоні з Румунією знайшли тіло вбитого 19-річного прикордонника

23 січня 2022, 17:57

Військовослужбовець строкової служби характеризувався позитивно.

Прикордонник
Прикордонники / УНІАН

Під Чернівцями на кордоні з Румунією знайшли мертвим 19-річного військовослужбовця. На тілі солдата виявили сліди вогнепального поранення.

Як повідомляє molbuk.ua, молодого прикордонника без ознак життя знайшли у п'ятницю ввечері, 21 січня. За попередніми даними, поранення було несумісне з життям.

"На місце події була викликана карета швидкої допомоги, проінформовані представники правоохоронних органів. Також, на місці події працювала група офіцерів управління прикордонного загону", - розповів речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За інформацією керівництва прикордонного підрозділу, військовослужбовець строкової служби характеризувався позитивно.

"Про деталі даного інциденту буде повідомлено пізніше, після з'ясування всіх обставин даної події, виключно з дозволу слідчих органів", - зазначив Бровко.

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На Буковині стріляли в прикордонника

Крім того, у Чернівецькій області в ніч на 23 січня 22-річний український прикордонник отримав вогнепальне поранення.

"Постраждалий прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. Складом сусіднього прикордонного наряду була надана первинна медична допомога. Згодом прикордонник був госпіталізований до Путильської лікарні", - сказав прессекретаря Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка, передає УНІАН.

За його словами, військовий перебуває у свідомості, проте стан його здоров'я важкий. Поки невідомо, що стало причиною поранення.

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Як раніше повідомляв Главред, на Буковині вранці, 19 серпня, знайшли мертвим 24-річного прикордонника. Його тіло з вогнепальним пораненням виявили в Селятині Чернівецької області, поблизу державного кордону з Румунією.

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прикордонники Держприкордонслужба новини України
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