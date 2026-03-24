РФ атакувала 11 областей України: президент розкрив кількість жертв

Зеленський заявив, що для атаки росіяни використали понад 390 дронів і 34 ракети.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-11-oblastey-ukrainy-prezident-raskryl-kolichestvo-zhertv-10751432.html Посилання скопійоване

РФ атакувала 11 областей України

Ключові тези Зеленського:

РФ використала для атаки по Україні понад 390 ударних дронів і 34 ракети

Пошкоджено житлову та транспортну інфраструктуру в 11 областях

Загинуло 4 людини, десятки поранені

В ніч на 24 березня Україна пережила чергову масштабну атаку Росії. Ворог застосував сотні ударних одиниць, поціливши по житловій та транспортній інфраструктурі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Загалом було понад 390 ударних дронів і 34 ракети різних типів – балістичні, крилаті, керовані авіаційні. І ці цифри однозначно говорять про те, що потрібно більше захисту життя від російських ударів", - зазначив глава держави. відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

За його словами, під ударом опинилися 11 областей. Найбільш критична ситуація зафіксована у Запоріжжі та Полтаві, де пошкоджено звичайні багатоповерхівки та спалахнули пожежі. Крым цього, по Шостці у Сумській області росіяни запустили майже 40 дронів, а в Слатиному Харківської області дроном вдарили по електропоїзду.

"Станом на зараз відомо, що чотири людини, на жаль, загинуло під час атаки. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десятки поранено, серед них є діти", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив на необхідності посилення ППО України та своєчасного виконання міжнародних домовленостей щодо постачання систем протиповітряної оборони та ракет.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши дрони, балістичні та крилаті ракети. Основним напрямком атаки були Полтава, Калуш, Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка та прифронтові території, зокрема енергетична інфраструктура.

За даними Повітряних сил, зафіксовано 426 повітряних цілей, з яких ППО збило 390. Внаслідок атаки є влучання та постраждалі.

Вночі РФ поцілила у готель і житлові будинки на Полтавщині. Внаслідок атаки загинули та отримали поранення люди.

Як повідомляв Главред, у Харківській області ворожий FPV‑дрон влучив у електропоїзд Слатине–Харків. Васлідок удару загинув 61-річний пасажир, а машиніст і його помічник зазнали стресу.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред