'Це свідомий удар, по тих, хто рятує': у ДСНС розповіли про атаку в Сумах

Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили по Україні 139 безпілотнків.

https://glavred.net/ukraine/eto-soznatelnyy-udar-po-tem-kto-spasaet-v-gschs-rasskazali-detali-ataki-v-sumah-10750952.html Посилання скопійоване

Росіяни атакували рятувальників в Сумах

Головне:

У ніч на 22 березня в Сумах російські війська атакували рятувальників. Удар відбувся, коли працівники ДСНС проводили обстеження території після ворожого влучання. Про це повідомили в ДСНС.

"В момент, коли рятувальники вже були готові повертатися до підрозділу, ворог завдав повторного удару поряд з пожежню цистерною", - йдеться в повідомленні. відео дня

Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль, особовий склад встиг вчасно зреагувати та відійти в безпечне місце. Рятувальники наголошують, що це був свідомий удар по тих, хто допомагає цивільним.

"Це черговий свідомий удар, по тих, хто рятує та допомагає. Цей черговий злочин ворога ще раз показує - вони воюють з тими хто рятує людей", - зазначили рятувальники.

Скільки цілей збила ППО

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що вночі ворог випустив 139 ударних БпЛА типів Shahed, Гербера, Італмас та інших дронів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Гвардійське у ТОТ АР Крим. Приблизно 80 із них - дрони типу Shahed.

Фото: Повітряні сили України

Українською протиповітряною обороною знешкоджено 127 із 139 російських БпЛА. Попри ефективну протидію, 8 ударних БпЛА завдали удару на 7 локаціях. Також зафіксовано падіння уламків збитих дронів на 7 локаціях.

Командування Повітряних сил попередило, що атака триває і в українському повітряному просторі все ще перебувають декілька ворожих безпілотників.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 березня Київська область зазнала атаки російських ударних безпілотників. Влучання припали на цивільні об’єкти та житлову забудову, основні руйнування зафіксовано в Броварській громаді.

Також вночі російські дрони атакували залізницю. На Придніпровській залізниці постраждалих немає завдяки евакуації, а на Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця.

Крім цього, окупанти вдарили ударними безпілотниками по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, загинули чоловік та жінка.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред