'Не хочемо марнувати час': в США зробили тривожну заяву про мирні переговори

Рубіо сказав, що війна Росії проти України - це трагедія.

Участь США в мирних переговорах

Ключові тези:

У США заявили про відсутність прогресу в переговорах

Рубіо назвав війну РФ проти України великою трагедією

США готові допомагати лише за продуктивного діалогу

США можуть вийти з тристороннього формату мирних переговорів щодо України, якщо в ньому й надалі не буде прогресу. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою, передає Радіо Свобода.

Зокрема, він визнав, що нинішні дипломатичні зусилля "зайшли в глухий кут".

Рубіо також наголосив, що США залишаються готовими і далі бути посередником для припинення війни Росії в Україні, якщо це буде продуктивно.

"Ми намагалися грати роль посередника в цьому питанні, але це не привело до плідного результату з різних причин. Ми залишаємося готовими грати цю роль, якщо вона буде продуктивною. Ми не хочемо марнувати свій час і вкладати сили та енергію в зусилля, які не приносять прогресу", - йдеться у заяві.

Держсекретар США зауважив, що позиція його країни в тому, що ця війна – це трагедія.

"Обидві сторони платять за неї дуже високу ціну, як економічну, так і, очевидно, на людському рівні. Щоразу, коли я чую про ці речі (удари і загиблих – ред.), це просто нагадує нам про те, чому ця війна має закінчитися, і хоча ми готові відіграти будь-яку роль, яку ми можемо, щоб досягти мирного дипломатичного врегулювання, на жаль, ви знаєте, що зараз ці зусилля зайшли в глухий кут, але ми завжди готові, і ці обставини змінюються", - підсумував Рубіо.

Мирні переговори можуть затягнутися

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що якщо у найближчий час Київ та Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів, то Україні доведеться чекати на наступне вікно можливостей, яке відкриється не раніше, ніж після завершення весняно-літньої наступальної кампанії ворога.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - вважає він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Європейської ради Антоніу Кошта говорив, що Європейський Союз розглядає можливість запуску прямого каналу переговорів з Кремлем, щоб не опинитися осторонь мирного процесу щодо України, який зараз координують Сполучені Штати.

Помічник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна Юрій Ушаков заявляв, що усі учасники тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни в Україні нібито розуміють, які кроки необхідні для просування процесу врегулювання.

29 квітня президент США Дональд Трамп проводив переговори з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Під час розмови Трамп повідомив Путіну, що домовленість щодо врегулювання війни в Україні нібито вже близька.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, чинний держсекретар США, сенатор США від штату Флорида (2011—2025) й учасник Руху Чаювання. Член Республіканської партії. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

