Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Комісію нараховують щомісяця: клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку

Сергій Кущ
8 травня 2026, 18:56
google news Підпишіться
на нас в Google
За словами клієнтки, банк не має наміру повертати кошти.
Клієнтів попередили про
Клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Про що розповіла клієнтка:

  • Після втрати картки продовжували списувати гроші
  • На рахунку накопичився мінус і відсотки
  • ПриватБанк назвав списання законними

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася , що їй щомісяця нараховують комісію за користування карткою, яку вона вже давно закрила.

На порталі Мінфін вона розповіла, що втратила картку і відключила всі платні послуги, які були з нею пов'язані.

відео дня

"Хочу застерегти всіх від "пасток" ПриватБанку. Кілька років тому я загубила картку. Перед цим я САМА відключала всі платні страховки, сподіваючись на порядність банку. Але банк потайки залишив активним "Gold-клуб" за 20 грн/міс. У підсумку на загубленій картці, якою не користувалися роками, накопичувався мінус, на який банк зверху нараховував відсотки. Про борг я дізналася тільки зараз", — поділилася клієнтка банку.

За її словами, банк не збирається повертати кошти.

"На моє прохання повернути кошти за заявкою № 387759418 банк відповів формальною відпискою: "все згідно з тарифами". Тобто банк свідомо дозволяє рахунку йти в мінус за послуги, якими клієнт не користується на загубленій картці, і вважає це "коректним". Це чисте нав'язування послуг і мародерство на неуважності клієнтів. Вимагаю переглянути рішення і повернути необґрунтовано списані комісії та відсотки!", — підсумувала незадоволена українка.

Відгук про ПриватБанк
Відгук ПриватБанк / Фото: скріншот

Проблеми в роботі ПриватБанку: що відомо

Клієнтам ПриватБанку підвищують кредитний ліміт без їхнього відома. Як розповіла українка на порталі Мінфін, зробили це попри те, що вона відмовилася від послуги.

Клієнти державного ПриватБанку почали масово скаржитися на блокування своїх банківських карток. Один із користувачів повідомив, що банк заблокував не тільки його картку, а й усі інші рахунки. За його словами, походження коштів, що надходять до ПриватБанку, добре відоме, оскільки перекази здійснюються від компанії, що спеціалізується на цифрових платіжних рішеннях для морської галузі, яка займається спрощенням виплати зарплати морякам.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Мінфін

Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Приватбанк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ зібрала 100-тисячне військо біля одного міста: Срський розкрив, куди рветься ворог

РФ зібрала 100-тисячне військо біля одного міста: Срський розкрив, куди рветься ворог

19:37Фронт
"Не хочемо марнувати час": в США зробили тривожну заяву про мирні переговори

"Не хочемо марнувати час": в США зробили тривожну заяву про мирні переговори

19:05Війна
"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

17:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

"Переговори недоцільні": в Кремлі назвали єдину умову закінчення війни

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

Томати не хворітимуть і дадуть рясний урожай: що додати в ґрунт

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Запаси на межі: ціна на салатний овоч злетіла на чверть, яка вже вартість

Гороскоп на завтра, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Гороскоп на завтра, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Останні новини

19:37

РФ зібрала 100-тисячне військо біля одного міста: Срський розкрив, куди рветься ворог

19:10

Чи варто зривати парад у Москві: за що справді переживає РФ — АндрусівПогляд

19:05

"Не хочемо марнувати час": в США зробили тривожну заяву про мирні переговори

18:56

Комісію нараховують щомісяця: клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку

18:53

Жінка впустила дику лисицю до будинку: поведінка тварини збила з пантеликуВідео

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
18:43

Слово "транжира" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:34

У Житомирі банда підлітків тероризує місто: містяни скаржаться на грабежі та напади

18:04

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

17:53

"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

Реклама
17:45

Тварини в зоні ЧАЕС змінилися: дослідження здивувало біологів

17:30

Суворі заборони у свято 9 травня: що можна і не можна робити

17:11

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

16:49

TikTok божеволіє: танець вбивці з фільму "Верхівковий хижак" став мемомВідео

16:40

Потепління до +25 наближається: коли спека замінить дощі на Львівщині

16:13

Вдова зворушила мережу зверненням до загиблого на війні актора у день його народження

15:53

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:29

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

15:26

Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

15:25

Редиска буде великою та соковитою: що зробити в травні для шикарного врожаю

15:24

У Києві відкрили Алею пам’яті Героїв-оболонців новини компанії

Реклама
15:17

Удар на 1500 кілометрів: СБУ атакувала "жирну" ціль в РФ, ворог дестабілізований

14:58

Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

14:54

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає свято після 8 травня

14:43

Дощі з грозами накриють Україну: де раптово погіршиться погода

14:39

Як швидко вкласти дитину спати: психолог назвала головну помилку батьків

14:23

Викинули як сміття: які дорогі речі люди знаходили біля дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 травня: Терезам — радість, Скорпіонам — зупинитися

13:58

"Євробачення-2026": коли дивитися шоу та які шанси на перемогу УкраїниВідео

13:52

"Пощади не буде": Лавров пригрозив жорсткою відповіддю за удари на 9 травня

13:50

"Ось така в нас запара, запара": головне про розлучення Потапа та НастіВідео

13:43

Чому городники засипають грядки крупами: ефект вразить вже за сезон

13:40

Валентина Хамайко відверто розповіла про 10 років у "Сніданок. Вихідний", сім’ю, власний бізнес та ціну ранкових ефірів

13:33

В Україну прибудуть представники США: Зеленський заговорив про графік зустрічей

13:30

Смачніший, ніж магазинний: рецепт домашнього курячого паштету за 30 хвилин

13:22

РФ в паніці розгортає полки для захисту Москви: Сирський розкрив деталі

13:03

Чому одяг після прання брудний і неприємно пахне: помилка, яку роблять майже всі

12:44

У будинку відбувалося щось дивне: знахідка в підвалі налякала сім'ю

12:39

Величезні стовпи диму в небі: дрони атакували важливі цілі в Грозному

12:34

Цибуля залишатиметься свіжою місяцями: простий трюк, про який мало хто знає

12:20

Хмарно та дощитиме: яка погода буде в Харкові на вихідних

Реклама
11:55

На Рівненщині погода готує сюрприз: про що попереджають синоптики

11:43

В Україні обвалилися ціни на огірки: скільки зараз коштує овоч

11:39

Захисники Азовсталі патрулюють Маріуполь: з'яились перші кадриВідео

11:32

Тіна Кароль встановила шалений рекорд: що вона зробилаВідео

11:31

Як сказати "картопля в мундирі" українською: відповідь здивує багатьох

11:20

Ризик втрати всього врожаю: що можна і що заборонено садити поруч із капустоюВідео

11:13

Звички людей змінюються: як правильно використовувати сонячні панелі

11:13

РФ змінила тактику: військовий розкрив 3 ключові цілі літнього наступу окупантів

10:56

"Усі скинулися": Руслана розповіла про витрати на перемогу на "Євробаченні-2004"Відео

10:54

Пугачова вперше публічно звернулася до дочки Орбакайте

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти