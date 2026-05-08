Комісію нараховують щомісяця: клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку

Про що розповіла клієнтка:

Після втрати картки продовжували списувати гроші

На рахунку накопичився мінус і відсотки

ПриватБанк назвав списання законними

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася , що їй щомісяця нараховують комісію за користування карткою, яку вона вже давно закрила.

На порталі Мінфін вона розповіла, що втратила картку і відключила всі платні послуги, які були з нею пов'язані.

"Хочу застерегти всіх від "пасток" ПриватБанку. Кілька років тому я загубила картку. Перед цим я САМА відключала всі платні страховки, сподіваючись на порядність банку. Але банк потайки залишив активним "Gold-клуб" за 20 грн/міс. У підсумку на загубленій картці, якою не користувалися роками, накопичувався мінус, на який банк зверху нараховував відсотки. Про борг я дізналася тільки зараз", — поділилася клієнтка банку.

За її словами, банк не збирається повертати кошти.

"На моє прохання повернути кошти за заявкою № 387759418 банк відповів формальною відпискою: "все згідно з тарифами". Тобто банк свідомо дозволяє рахунку йти в мінус за послуги, якими клієнт не користується на загубленій картці, і вважає це "коректним". Це чисте нав'язування послуг і мародерство на неуважності клієнтів. Вимагаю переглянути рішення і повернути необґрунтовано списані комісії та відсотки!", — підсумувала незадоволена українка.

Проблеми в роботі ПриватБанку: що відомо

Клієнтам ПриватБанку підвищують кредитний ліміт без їхнього відома. Як розповіла українка на порталі Мінфін, зробили це попри те, що вона відмовилася від послуги.

Клієнти державного ПриватБанку почали масово скаржитися на блокування своїх банківських карток. Один із користувачів повідомив, що банк заблокував не тільки його картку, а й усі інші рахунки. За його словами, походження коштів, що надходять до ПриватБанку, добре відоме, оскільки перекази здійснюються від компанії, що спеціалізується на цифрових платіжних рішеннях для морської галузі, яка займається спрощенням виплати зарплати морякам.

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

