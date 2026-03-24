Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

У регіонах України зафіксовано руйнування. Збираються дані про наслідки удару.

ППО збила більшість цілей під час атаки

Коротко:

РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні

Використано дрони, балістичні та крилаті ракети

Сили ППО збили всі крилаті ракети та понад 75% дронів

У ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістичні та крилаті ракети.

Як повідомляє моніторинговий канал ППО Радар, "сили ППО — відпрацювали сьогодні дуже добре".

"Були збиті всі крилаті ракети ворога і понад 75% запущених шахедів", — йдеться в повідомленні.

О 05:34 на каналі повідомили, що здійснено пуски ракет Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС. Якщо пуски не імітаційні, то ракети увійдуть у повітряний простір України приблизно о 06:30-06:40.

Оновлено. Станом на 06:40 інформація про пуски ракет не підтвердилася.

За даними моніторів, шість Ту-95МС та два Ту-160 здійснили посадку на аеродром "Енгельс". Ймовірно, літаки повторно спорядять ракети, пишуть монітори.

"Ще два Ту-95, які вилетіли останніми з Олені - повернулися назад. Ці борти залишаються спорядженими", - пише єРадар.

Чим РФ атакувала Україну

Як пише ППО Радар, під час нічної атаки окупанти застосували 15 крилатих ракет Х-101, 8 балістичних ракет Іскандер-М, 3 ракети Іскандер-К/Х-101, 250-300 БпЛА різних типів, 4 КАБа, Торнадо-С, 2 ракети Х-5.

Основний напрямок атаки - Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Південне, Шостка, прифронтові території.

Основна мета атаки – енергетична інфраструктура у містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківщина), Одеса, Южне, Запоріжжя.

Наслідки атаки на Україну

У Запоріжжі одна людина загинула, троє - поранені. Пошкоджено житлові будинки, магазин, комерційні об'єкти. На місцях працюють екстрені служби.

У Полтаві пошкоджено будинки та готелі, виникли пожежі. Двоє людей загинули, 11 поранено.

Херсон зазнав масованого обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С". Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

