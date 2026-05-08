У Житомирі банда підлітків тероризує місто: містяни скаржаться на грабежі та напади

Скандал у Житомирі набирає обертів, підлітки з дрібних хуліганів перетворилися на справжню загрозу.

Скандал з підлітками у Житомирі - містяни скаржаться на агресію і напади

Що відомо:

Центр Житомира потерпає від зухвалих дій малолітніх хуліганів

Підлітки погрожують людям і навіть грабують магазини

Відомо про застосування сльозогінного газу проти продавчині

У Житомирі розгорівся скандал навколо групи неповнолітніх у мікрорайоні Крошня. Місцеві мешканці заявляють, що підлітки від дрібних хуліганств перейшли до відвертих злочинів, пише Житомир.Online.

Інна Войтенко у своєму відео, яке шириться Житомиром, розповідає про трьох неповнолітніх, котрі за півтора тижня встигли вчинити низку злочинів.

За її словами, вони розпилили сльозогінний газ у магазині на Крошні, через що продавчиню довелося госпіталізувати. Крім того, підлітки погрожують перехожим, намагаються зламувати автомобілі, а кульмінацією стали нічні пограбування місцевих крамниць. Через це підприємці з острахом залишають свої заклади на ніч, очікуючи нових нападів.

Правоохоронці вже встановили трьох хлопців віком 11-13 років, які визнали свою причетність, повідомляють у поліції Житомира. На їхніх батьків складено адмінпротоколи за статтею 184 КУпАП - невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Санкція передбачає штраф.

Зазначається, що родини перебувають під контролем соціальних служб, одна з них уже стоїть на обліку.

Раніше повідомлялося, що група неповнолітніх розтрощила вітрину вейпшопу на Великій Бердичівській та винесла частину товару. Камери відеоспостереження зафіксували момент злому й крадіжки, поліція встановлює особи причетних.

Місцеві жителі обурені тим, що підлітки продовжують відчувати безкарність. Люди публічно звертаються до поліції з вимогою посилити патрулювання на Крошні та запитують, що ще має статися, аби правоохоронці діяли рішучіше, а батьки нарешті взяли відповідальність за своїх дітей.

