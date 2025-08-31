Рус
"Путін викручується": Зеленський натякнув на закінчення терміну ультиматуму Трампа

Олексій Тесля
31 серпня 2025, 21:42
93
У Вашингтоні прозвучало, що росіяни мали показати готовність до діалогу, нагадав Володимир Зеленський.
'Путін викручується': Зеленський натякнув на закінчення терміну ультиматуму Трампа
Володимир Зеленський нагадав про закінчення терміну ультиматуму Володимиру Путіну / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Важливе із заяв Зеленського:

  • Зеленський нагадав про закінчення терміну двотижневого ультиматуму Трампа
  • Президент висловив надію на тверду позицію США, країн Європи та G20

Президент України Володимир Зеленський нагадав про закінчення терміну двотижневого ультиматуму, який раніше президент США Дональд Трамп поставив Росії для демонстрації готовності до реальних переговорів.

"Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало: до цього часу росіяни повинні були показати готовність до діалогу і зустрічі на рівні лідерів. Україна, безумовно, готова. Але єдине, чим займається Росія - це продовжує нарощувати зусилля для ведення війни. Всі їхні дії вказують саме на це", - підкреслив він під час вечірнього звернення.

відео дня

Президент зазначив, що Володимир Путін перебуває з візитом у Китаї на саміті ШОС, і, на його думку, "знову буде викручуватися - це його спорт номер один".

Зеленський наголосив, що практично всі світові лідери, включно з представниками Китаю, Індії, Туреччини, Азербайджану, Казахстану та інших країн, виступають за припинення вогню і закінчення війни.

Він також подякував Папі Римському за його чітку позицію і додав: "Росія залишається єдиною стороною, зацікавленою в продовженні війни".

Президент висловив сподівання на тверду та рішучу позицію США, країн Європи та G20 щодо цього питання.

Дивіться відео - звернення Володимира Зеленського:

Скріншот
/ Скриншот

Ультиматум Трампа: думка експерта

Політолог Петро Олещук зауважив, що Володимир Путін, імовірно, погодився на пропозиції Дональда Трампа, щоб уникнути посилення санкційного тиску та виграти час.

На думку експерта, Кремль намагається затягнути ситуацію до зимового періоду.

"У медіа з'являлася інформація про ймовірну доповідь російського Генштабу, у якій ідеться, що українська лінія оборони може не витримати протягом двох-трьох місяців. Путін, найімовірніше, розраховує протриматися до зими, сподіваючись, що тоді його позиції на переговорах будуть вигіднішими", - зазначив Олещук.

Ультиматум Трампа Путіну - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком". Незважаючи на зусилля Вашингтона - від погроз до дипломатичних ініціатив - позиція Москви залишається незмінною.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон раніше заявив, що Дональд Трамп повинен відреагувати, якщо глава Кремля продовжить ухилятися від зустрічі з президентом України.

Раніше Главред писав про фінал ультиматуму Трампа. Білий дім працює над можливістю зустрічей із Зеленським і Путіним.

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Чи сплять риби вночі: вчені розкрили таємницю підводних жителів

