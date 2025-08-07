Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

США отримують більше розуміння щодо позиції Москви після зустрічі Путіна з посланцем.

Війна в Україні, розпочата повномасштабним вторгненням Росії у лютому 2022 року, не вщухає. На сході триває нищівний наступ російських військ, а повітряні удари відчуваються по всій країні. Українські безпілотники регулярно атакують російські нафтопереробні заводи та енергетичні об’єкти, повідомляє BBC.

Кремль підтвердив плановану найближчим часом зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Лідер США заявив: "Я тут, щоб покінчити з війною". Попередні переговори між Росією та Україною за дорученням Трампа з травня по липень не наблизили сторони до миру, але він сподівається на припинення вогню завдяки своїй участі.

Що кажуть у Вашингтоні

Після зустрічі Путіна з посланцем США Стівом Віткоффом держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон краще розуміє умови, за яких Росія готова припинити війну. Однак немає ознак, що позиція Кремля змінилася. Путін наполягає, що цілі, оголошені в червні, залишаються незмінними.

Політика Трампа

Причиною для початку переговорів Кремль може вважати прагнення уникнути вторинних санкцій, які Трамп погрожував запровадити проти торговельних партнерів Росії. На початку другого терміну Трамп проявляв більшу симпатію до Росії, називаючи Зеленського "диктатором" і натякаючи на його провину у війні. Хоча згодом він висловлював розчарування Путіним, повністю засуджувати його дії не став.

Позиція України

Київ хоче брати участь у будь-яких переговорах, щоб запобігти впливу Путіна на Трампа. Трамп через свого посланця пропонував трьохсторонню зустріч з Путіним і Зеленським, але Путін відкинув цю ідею, заявивши, що умови для неї ще не готові.

"Незважаючи на можливість тристоронньої зустрічі, глибина протиріч між Росією та Україною залишається великою, а вимоги Москви щодо припинення вогню настільки жорсткі, що результат переговорів Зеленського і Путіна залишається під великим питанням", — йдеться у матеріалі.

Що стоїть за планами Путіна

Володимир Путін розглядає особисту зустріч із Дональдом Трампом як ключову можливість для досягнення вигідної для себе мирної угоди щодо України. Як зазначає The New York Times, російський лідер переконаний: саме прямі перемовини з потенційним наступним президентом США можуть стати вирішальним фактором у припиненні війни на умовах Кремля.

Аналітики, які давно досліджують політичну поведінку Путіна, наголошують: його головною метою є не просто контроль над українськими територіями, а легітимізація досягнень через мирну угоду, що зміцнить позиції Москви та стримає подальше розширення НАТО. У цьому контексті саме президент США, за словами оглядачів, залишається єдиним зовнішнім гравцем, здатним вплинути на хід подій.

Це, зокрема, пояснює, чому Путін намагається уникати відкритої конфронтації з Вашингтоном і демонструє зацікавленість у комунікації з Трампом, навіть попри тиск у вигляді ультиматумів чи дедлайнів щодо війни в Україні.

Перемовини Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним.

Згодом помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання.

