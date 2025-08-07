Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

Руслан Іваненко
7 серпня 2025, 18:47
252
США отримують більше розуміння щодо позиції Москви після зустрічі Путіна з посланцем.
Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким
Кремль підтверджує проведення зустрічі Трампа і Путіна для обговорення припинення війни / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

Читайте в матеріалі:

  • Які умови Кремля ставлять під сумнів реальність миру
  • Чому Україна боїться переговорів без своєї участі
  • Як Трамп може вплинути на подальший хід війни

Війна в Україні, розпочата повномасштабним вторгненням Росії у лютому 2022 року, не вщухає. На сході триває нищівний наступ російських військ, а повітряні удари відчуваються по всій країні. Українські безпілотники регулярно атакують російські нафтопереробні заводи та енергетичні об’єкти, повідомляє BBC.

Кремль підтвердив плановану найближчим часом зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Лідер США заявив: "Я тут, щоб покінчити з війною". Попередні переговори між Росією та Україною за дорученням Трампа з травня по липень не наблизили сторони до миру, але він сподівається на припинення вогню завдяки своїй участі.

відео дня

Що кажуть у Вашингтоні

Після зустрічі Путіна з посланцем США Стівом Віткоффом держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон краще розуміє умови, за яких Росія готова припинити війну. Однак немає ознак, що позиція Кремля змінилася. Путін наполягає, що цілі, оголошені в червні, залишаються незмінними.

Політика Трампа

Причиною для початку переговорів Кремль може вважати прагнення уникнути вторинних санкцій, які Трамп погрожував запровадити проти торговельних партнерів Росії. На початку другого терміну Трамп проявляв більшу симпатію до Росії, називаючи Зеленського "диктатором" і натякаючи на його провину у війні. Хоча згодом він висловлював розчарування Путіним, повністю засуджувати його дії не став.

Позиція України

Київ хоче брати участь у будь-яких переговорах, щоб запобігти впливу Путіна на Трампа. Трамп через свого посланця пропонував трьохсторонню зустріч з Путіним і Зеленським, але Путін відкинув цю ідею, заявивши, що умови для неї ще не готові.

"Незважаючи на можливість тристоронньої зустрічі, глибина протиріч між Росією та Україною залишається великою, а вимоги Москви щодо припинення вогню настільки жорсткі, що результат переговорів Зеленського і Путіна залишається під великим питанням", — йдеться у матеріалі.

Що стоїть за планами Путіна

Володимир Путін розглядає особисту зустріч із Дональдом Трампом як ключову можливість для досягнення вигідної для себе мирної угоди щодо України. Як зазначає The New York Times, російський лідер переконаний: саме прямі перемовини з потенційним наступним президентом США можуть стати вирішальним фактором у припиненні війни на умовах Кремля.

Аналітики, які давно досліджують політичну поведінку Путіна, наголошують: його головною метою є не просто контроль над українськими територіями, а легітимізація досягнень через мирну угоду, що зміцнить позиції Москви та стримає подальше розширення НАТО. У цьому контексті саме президент США, за словами оглядачів, залишається єдиним зовнішнім гравцем, здатним вплинути на хід подій.

Це, зокрема, пояснює, чому Путін намагається уникати відкритої конфронтації з Вашингтоном і демонструє зацікавленість у комунікації з Трампом, навіть попри тиск у вигляді ультиматумів чи дедлайнів щодо війни в Україні.

Перемовини Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним.

Згодом помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання.

Читайте також:

Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    перемир'я війна в Україні Дональд Трамп зустріч Путіна і Трампа мирні переговори
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

    Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

    18:49Синоптик
    Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

    Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

    18:47Війна
    Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

    Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

    17:58Економіка
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

    Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

    Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

    Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

    Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

    Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

    Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

    Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

    Останні новини

    20:25

    Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

    19:41

    Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

    19:39

    Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

    19:15

    Яке число на малюнку: лише геній зможе його прочитати

    19:10

    Чому ніякої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін не буде?Погляд

    Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
    18:49

    Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

    18:47

    Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

    18:31

    Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"Відео

    17:58

    Від свіжого не відрізниш: шеф-кухар розповів, як реанімувати черствий хліб

    Реклама
    17:58

    Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

    17:49

    Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

    17:18

    Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

    17:16

    Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

    17:00

    США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

    16:35

    Історія машини, яка стала останньою для Цоя: чим їздив фронтмен гурту "Кіно"

    16:34

    Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

    16:31

    Скільки тварин на малюнку: лише одиниці зможуть назвати точну кількість

    16:28

    Забути про наліт і водний камінь можна назавжди: один засіб і ванна блистітиме

    16:06

    Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

    16:02

    Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

    Реклама
    16:01

    Перший драфт погоджених домовленостей з Путіним: аналіз "жовтухи"Погляд

    15:48

    Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті

    15:42

    NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

    15:36

    Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

    15:30

    Не варто викидати банку з-під кави: що з неї можна зробити – 4 геніально прості способи

    15:28

    Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

    15:17

    Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

    15:09

    Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

    15:05

    Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

    15:00

    Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійВідео

    14:58

    Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

    14:58

    Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця

    14:55

    Шикарна закуска, яка стане зіркою столу: швидкий рецепт смачних баклажанів

    14:31

    Єдинороги існують, але морські: чому їх не побачити в акваріумах

    14:26

    Не зрівняється з магазинним: ароматний домашній кетчуп на зиму

    14:21

    Військові дорікнули Порошенку та його депутатам, які масово виїхали на відпочинок за кордон

    14:00

    "Не змогла там жити": спливла правда про Софію Ротару

    13:58

    Надбавка в 1 000 грн: які три категорії пенсіонерів отримають допомогу в серпні

    13:55

    "Час завершувати війну": Зеленський заявив про зустрічі на рівні лідерів

    13:35

    "Страждання і не прийняття": Анатолій Анатоліч серйозно травмувався

    Реклама
    13:35

    ЗСУ атакували важливі обʼєкти в Росії: що вдалося уразити

    13:24

    "Це остаточний сигнал Трампу": яка ознака видала справжні плани Путіна

    12:54

    Вже з 1 вересня: ТЦК в Україні працюватимуть по-іншому, що зміниться

    12:46

    Ціни на воду можуть зрости в кілька разів: нардеп озвучив невтішний прогноз

    12:37

    Як не "вбити" мікрохвильовку і холодильник завчасно: прості поради

    12:20

    У Черкасах чоловік зі зброєю захопив МакДональдс і влаштував стрілянину: деталіФотоВідео

    12:16

    Весь секрет у маринаді: рецепт ідеальної маринованої капустиВідео

    12:11

    Латинські літери та зелений колір: що означають нові номерні знаки на автоВідео

    12:02

    Трамп може потрапити у пастку Путіна: в CNN описали план Кремля

    11:58

    Одна фраза: стало відомо, як Меттью Макконіхі втратив роль у "Титаніку"

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
    Синоптик
    Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
    Мода та краса
    Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
    Культура
    Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
    Рецепти
    СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти