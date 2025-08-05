Ультиматум Трампа Путіну може виявитися "пшиком": в AP дізналися найгірший сценарій

Незважаючи на зусилля Вашингтона - від погроз до дипломатичних ініціатив - позиція Москви залишається незмінною.

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Дональд Трамп висунув ультиматум Володимиру Путіну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

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Ультиматум Трампа може пройти і без будь-яких значних змін

Застосування так званих вторинних санкцій створює складнощі

Війна Росією проти України може вступити в нову фазу в міру наближення 8 серпня - дати, до якої, згідно з умовами ультиматуму президента США Дональда Трампа, Кремль має піти на мирні переговори.

Однак цей день може минути і без будь-яких значних змін, пише Associated Press.

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Як зазначає агентство, незважаючи на зусилля Вашингтона - від погроз до дипломатичних ініціатив - позиція Москви залишається незмінною. "Переговори, як і раніше, в глухому куті", - йдеться в публікації.

Тим часом Україна продовжує втрачати позиції на фронті, хоча про повний крах оборони поки що не йдеться.

Трамп, обурений тим, що Володимир Путін ігнорує його заклики припинити удари по українських містах, пригрозив новими санкціями як проти Росії, так і щодо її партнерів - насамперед Китаю та Індії. Однак сам американський президент пізніше визнав, що росіяни навчилися обходити обмеження, назвавши їх "хитрими хлопцями". Ці висловлювання, як вважає AP, можуть свідчити про скептицизм Трампа щодо ефективності санкційного тиску.

При цьому застосування так званих вторинних санкцій створює складнощі у відносинах США з Пекіном і Нью-Делі, яким закидають сприяння російській військовій економіці через купівлю її нафти.

На тлі закінчення терміну ультиматуму дипломатична напруженість зростає. Зокрема, Кремль повідомив про прийняття на озброєння нової гіперзвукової ракети "Ліщина", а Дмитро Медведєв, один із найближчих соратників Путіна, знову пригрозив, що війна може перерости в пряме зіткнення Росії та США.

/ Главред

На завершення AP нагадує: Путін незмінно заявляє, що готовий до миру лише на умовах, продиктованих Москвою, і не має наміру завершувати війну до їх виконання.

Думка експерта

У коментарі Главреду політичний аналітик Тарас Загородній раніше висловився про те, які кроки повинні зробити союзники України в умовах триваючої агресії з боку Росії.

На його думку, серйозним ударом по російській економіці могли б стати атаки на газові термінали в Мурманську або танкери, що перевозять скраплений газ, включно з тими, що постачають паливо в Європу.

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Як повідомляв Главред, Дональд Трамп раніше заявив, що атомні підводні човни на випадок ядерного удару з боку Росії вже розміщені і "перебувають там, де мають бути".

Нагадаємо, в Euronews написали, що готується візит спецпосланця Білого дому Стіва Віткоффа до Москви. Віткофф спробує умовити росіян піти на мир.

Раніше повідомлялося про те, що Путін не піде на ультиматум Трампа, припустив колишній командувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Сухопутних сил США у відставці Веслі Кларк.

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Про джерело: The Associated Press Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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