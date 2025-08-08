Рус
Термін ультиматуму Путіну спливає: Трамп сказав, чи буде в Україні припинено вогонь

Анна Ярославська
8 серпня 2025, 07:31
929
Можливі нові санкції проти Росії залежать від рішень її керівництва, заявив президент США.
Трамп, Путин
Трамп сказав, що припинення вогню залежить від Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • 8 серпня спливає ультиматум Трампа Путіну
  • Трамп поклав відповідальність за припинення війни на главу РФ
  • Президент США висловив розчарування діями Москви

У п'ятницю, 8 серпня, спливає термін ультиматуму, який президент США Дональд Трамп поставив російському диктатору Володимиру Путіну. Глава Білого дому заявив, що припинення вогню у війні в Україні залежить від російського лідера.

В Овальному кабінеті журналісти запитали, чи актуальний дедлайн щодо припинення вогню.

відео дня

"Це залежатиме від Володимира Путіна. Подивимося, що він скаже. Це буде залежати від нього. Я дуже розчарований", - сказав Трамп.

Також він заявив, що можливі нові санкції проти Росії залежать від рішень її керівництва. Трамп не виключив, що обмеження можуть бути оголошені вже в п'ятницю.

Дивіться відео - Трамп сказав, від кого залежить рішення про припинення вогню в Україні:

Скриншот

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". За його словами, США повинні прискоритися з голосуванням законопроекту про санкції.

6 липня після переговорів представника Білого дому Стіва Віткоффа з главою РФ Володимиром Путіним у Москві, у Трампа оголосили про введення мита проти Індії в розмірі 25%.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, 6 серпня в Москву з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним. Після цього відбудуться тристоронні переговори з російським лідером і президентом України Володимиром Зеленським.

Також президент США Дональд Трамп провів тривалу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як пише видання Onet, адміністрація Трампа зробила Кремлю надзвичайно вигідну пропозицію. Детальніше читайте в матеріалі: Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру.

Кремль підтвердив домовленість про зустріч Путіна і Трампа. Орієнтовно переговори намічені на наступний тиждень, але терміни можуть змінитися.

Можливість тристоронньої зустрічі за участю Зеленського Москва не коментувала.

Чи відбудеться зустріч Путіна, Трампа і Зеленського - думка експерта

Журналіст і політичний оглядач журналу "Новое время" Іван Яковина вважає, що зустріч у тристоронньому форматі малоймовірна.

"Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо, - ред.) сказав, що така зустріч відбудеться, якщо за її підсумками буде що підписати. Тобто, якщо принципова домовленість про мир не з'явиться заздалегідь, то і зустрічатися сенсу не буде", - вважає Яковина.

За його словами, Путін не погодиться на мир без потужного тиску з боку особисто Трампа.

"Тобто без зустрічі не буде домовленості про мир, а без домовленості не буде зустрічі. Трамп, зрозуміло, хотів би приїхати на підписання перемир'я і отримати там сертифікат на нобелівку. У переговори вступати йому не хочеться. Але якби досягти перемир'я можна було б без його безпосередньої участі, то він і не потрібен був би", - додав журналіст.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін режим припинення вогню війна Росії та України
