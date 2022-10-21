Путін втратить владу в Росії, після чого росіяни піднімуться для повалення режиму – Пономарьов

Війни в Росії не буде, але росіяни влаштують повалення режиму Путіна – Пономарьов / Колаж скріншот YouTube, Главред

Після того як відбудеться низка військових поразок Росії, ослаблення правлячої еліти і втрата здатності главою Кремля Володимиром Путіним керувати державою, росіяни піднімуться для повалення чинної влади. Про це заявив колишній депутат Держдуми РФ 2007-2016 років, політик Ілля Пономарьов.

У чаті на Главреді він розповів про те, що війна Росії проти України навряд чи перенесеться на російську територію, оскільки в цьому немає політичної і військової доцільності. Однак бойові операції з повалення влади в Кремлі будуть.

"Я думаю, що ні. Війни-війни, думаю, там не буде. А бойові операції з повалення цієї влади – будуть. Не бачу великого сенсу в широкому фронтальному наступі: він безглуздий, із військової точки зору, а також не дасть нічого, з політичної точки зору", - вважає Пономарьов.

За його словами, росіяни почнуть міняти владу в РФ після того, як країна-агресорка зазнає низки військових поразок, з'являться ознаки слабшання правлячих еліт, а Путін втратить важелі управління державою.

"А те, що росіяни піднімуться після Путіна, після певної кількості критичних військових поразок Росії, появи візуальних ознак слабшання російської еліти і нездатності Путіна керувати – в цьому я абсолютно впевнений", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Відсторонення Путіна від влади в Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що на Росію за 5 років очікує розпад і парад суверенітетів. За прогнозом глави Міноборони, країна-агресорка припинить війну проти Києва після того, як Володимира Путіна усунуть від влади.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що в Кремлі вже готуються до припинення влади Путіна. У Росії можуть оголосити про хворобу Путіна і тимчасове припинення ним виконання своїх обов'язків. За такого сценарію влада може опинитися у Радбезу РФ.

Як вважає Піонтковський, Путіна від влади може усунути його найближчий соратник Юрій Ковальчук.

Можливо, план вже розроблений. Ковальчук міг зрозуміти, що війна проти України програна, і зробити ставку на утримання влади і збереження власності.

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