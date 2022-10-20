Україна вдарила новими санкціями по Росії: у списках - оточення Путіна та їхні родичі

Зеленський ввів санкції проти олігархів, політиків, чиновників Росії та їхніх сімей / Колаж фото ОП, Reuters

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, згідно з якими введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти низки російських фізичних і юридичних осіб. Обмеження впроваджується проти їхніх родичів.

Зокрема, укази Зеленського №726/2022 і №727/2022 датовані 19 жовтня. Список містить понад 3800 фізичних та юридичних осіб.

Санкції впроваджені терміном на 10 років. Активи фігурантів обмежень на території України блокуються. В'їзд в країну їм теж заборонено.

Хто потрапив під санкції України

Олігархи РФ

Олександр Мельниченко

Дмитро Мазепин

Олексій Мордашов

Ігор Кесаєв

Володимир Потанін

Алішер Усманов

Дмитро Пумпянський

Михайло Бабаков

Михайло Фрідман

Пропагандист

Костянтин Ернст

Дмитро Стешин

Олександр Коц

Михайло Леонтьєв

Наиля Аскер-Заде

Грем Філліпс

Антон Красовський

Ольга Скабєєва

Родичі глав Росії та Білорусі

дружина Олександра Лукашенка Галина

двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін

дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова

супутниця Путіна Аліна Кабаєва

Топ-менеджери та провідні чиновники

Герман Греф

Елла Памфілова

Борис Гризлов

Аркадій Волож

Гауляйтери

Кирило Стремоусов

Володимир Сальдо

Володимир Рогов

Костянтин Іващенко

Також у списках Євген Пригожин (Керівник ПВК Вагнер) і вербувальники найманців у Сирії та Палестині.

Війна Росії проти України

Глава країни-агресора Володимир Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Після цього він закликав Київ до, мовляв, "перемовин", але не щодо вкрадених земель. Причому він наполягав на тому, щоб Україна, мовляв, "склала зброю".

У відповідь Київ подав заявку на вступ України до Північноатлантичного альянсу в рамках прискореної процедури, про що повідомив президент Володимир Зеленський. За словами українського гаранта, Україна вже пройшла свій шлях для інтеграції до НАТО. Країна фактично союзник колективного блоку безпеки Заходу.

4 жовтня президент України Зеленський своїм указом підтвердив нікчемність папірців Путіна про анексію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Київ не визнає подібних "указів" в Росії. Суверенітет України цілком поширюється на вищевказані території.

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