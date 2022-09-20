Путіна усунуть від влади: російський політолог розкрив несподіваний сценарій

Володимира Путіна усунуть від влади, не виключив Андрій Піонтковський / УНІАН, скрін

Президента РФ Володимира Путіна може усунути від влади його найближчий соратник - Юрій Ковальчук. Він вже розробив відповідний план.

За словами російського політолога Андрія Піонтковського, Ковальчук "зрозумів, що війна програна, потрібно вирішувати дуже важливе завдання для корпорації - як утримати владу і величезну власність в країні, що програла війну". Про це він розповів в ефірі проекту FREEДОМ.

"Джерела, яким довіряю, розповідають, що він почав розмовляти з нотаблями в оточенні Путіна і з самим Путіним про "м'який варіант". Путін оголошується хворим і "тимчасово" передає свої повноваження колективному органу - Раді безпеки. Ця "тимчасовість" пом'якшує шок, а колективний орган - це розумна ідея, тому що ніхто з них, в тому числі Ковальчук, не хоче брати одноосібну відповідальність за капітуляцію, яку в тій чи іншій формі доведеться Москві підписати", - розповів він.

Політолог додав, що м'яким відстороненням Путіна в Кремлі вирішують відразу кілька завдань.

"Їм здається, що вони збільшують своє поле маневру у зовнішній політиці. Можуть сподіватися на більш м'які і не ганебні умови закінчення війни. У будь-якому випадку це буде капітуляція. А по-друге, вони вирішують важливу внутрішньополітичну задачу. Коли країна зазнає поразки, треба назвати когось винним. Винним буде названий Путін", - додав Піонтковський.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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