У Путіна є чотири способи ескалації війни проти України - The Hill

РФ може піти на ескалацію війни в Україні і без застосування ядерної зброї / Фото Reuters

Російський диктатор Володимир Путін поки що не збирається застосовувати ядерну зброю, але в його арсеналі є ще чотири способи ескалації війни в Україні.

Як пише американське видання The Hill з посиланням на військових експертів, РФ може застосувати іншу зброю масового ураження - хімічну та біологічну. Крім того, росіяни можуть вдатися до руйнування дамб і продовжити тероризувати Україну ракетними ударами.

Біологічна зброя

Біологічна зброя заборонена низкою міжнародних угод. Біозброя - це такі мікроорганізми, як сибірська виразка, рицин і ботулізм. Їх навмисне випускають, щоб спричинити хвороби і смерть.

У РФ неодноразово звинувачували США в тому, що вони нібито виробляють в Україні біологічну зброю. У Штатах зазначили, що це може свідчити про підготовку загарбниками провокації з використанням біологічної або хімічної зброї.

"Найімовірніше, російські військові зараз шукають зброю, яка може переломити хід війни на полі бою в Україні, а також може виявитися корисною в більш широкій війні проти НАТО", – зазначив Роберт Петерсен, аналітик Центру біозахисту і біологічної готовності.

До слова, РФ успадкувала частину радянської програми біологічної зброї. За даними Держдепу США, ця програма досі існує.

Хімічна зброя

Основними видами хімічної зброї є отруйні речовини нервово-паралітичної дії, шкірно-наривні отруйні речовини, задушливі речовини і кров'яні отрути. Всі вони призначені для вбивства людей або нанесення їм каліцтв.

На думку військових експертів, РФ може застосувати цю зброю масового ураження "під чужим прапором", щоб звинуватити в атаці Україну.

Професор Гарвардської школи імені Кеннеді і дослідник проекту Центру Белфера з управління атомом Метью Банн зазначив, що Росія може вважати хімічну атаку менш ризикованим кроком, ніж ядерний удар.

Руйнування дамб

На думку американського професора-політолога Броніслава Сланчева, Росія розглядає знищення дамб на річці Дніпро як спосіб перешкодити наступу ЗСУ на півдні України. Також окупанти можуть атакувати дамби на північ від Києва.

"Це б затопило весь лівий берег Дніпра вниз за течією, і змусило б українців евакуювати сотні тисяч людей замість того, щоб наступати на Херсон, не кажучи вже про масові втрати", – зазначив він.

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада створює інформаційні умови, щоб виправдати запланований відступ армії РФ з Херсона і значні втрати території в окупованій Херсонській області. В рамках цієї кампанії можливим є напад на Каховську ГЕС під чужим прапором. Таким чином окупанти зможуть звинуватити Україну в матеріальному збитку і загибелі людей, а також використовувати повінь для прикриття свого відступу.

Ракетні удари по Україні

Росія здатна активізувати війну вже звичними засобами, завдаючи масованих ракетних ударів по Україні, руйнуючи інфраструктуру і вбиваючи мирних жителів.

"Руйнування будинків і відсутність доступу до палива або електроенергії через пошкоджену інфраструктуру може стати питанням життя або смерті, якщо люди не зможуть обігріти свої будинки", - сказав регіональний директор ВООЗ в Європі Ханс Анрі Клюге.

Погрози Путіна застосувати ядерну зброю

Глава країни-агресора Росії Володимир Путін останнім часом двічі використовував риторику з погрозами застосувати ядерну зброю. Зокрема, він зробив подібну заяву 21 вересня, коли оголошував мобілізацію, і 30 вересня у своїй промові після підписання "документів" про анексію територій України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Однак такого сценарію виключати не можна.

"Ми не можемо заглянути в голову цій людині, є ризики. Завтра Путін може сказати: крім України ми також хочемо частину Польщі, в іншому випадку ми застосуємо ядерну зброю. Ми не можемо йти на такі компроміси", - сказав український гарант.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зауважив, що якщо Путін зробить хоча б крок до того, щоби задіяти ядерну зброю, світ моментально відреагує. Росія в подібному випадку зіткнеться з миттєвим крахом. Путін вже про це попереджений.

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус заявив, що якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні, США та їхні союзники по НАТО дадуть відповідь Кремлю, але застосовувати ядерну зброю у відповідь не будуть. Замість цього країни-партнери Києва "виведуть з ладу всі регулярні російські сили, які зможуть побачити і впізнати на полі бою" в Україні, зокрема, в Криму і Чорному морі.

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