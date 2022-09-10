Путін буде відсторонений від влади, а на Росію осікує розпад з парадом суверенітетів - Резніков

Після Путіна Росія припинить вести війну проти України - Резніков/ Колаж Reuters, УНІАН

Після усунення або смерті Володимира Путіна на чолі Росії з'явиться політик, який спробує витягнути державу з прірви. Москва припинить вести війну проти України, проте жага реваншу ще залишиться на певний час. На Російську Федерацію очікує розпад з парадом суверенітетів вже за 5 років. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що після відходу Путіна Росія припинить війни проти України. Спроби реваншу ще будуть, але вони поступово зникнуть. Росіяни спробують вийти з режиму санкцій.

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"Вони (після Путіна) припинять вести цю війну в основній своїй масі, будуть деякі спроби, бажання реваншу, від якихось військових, але це поступово зійде нанівець", - вважає міністр.

Крім того, він вважає, що є росіяни, які зможуть змінити історію Росії.

"Треба дати їм шанс", - каже Резніков.

Також глава Міноборони зробив прогноз, згідно з яким Росія за 5 років припинить своє існування в існуючих кордонах. На країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

"Я думаю, буде парад суверенітетів, РФ трісне на різні державні утворення", - підкреслив Олексій Резніков.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію з метою звільнення своїх територій в Харківській області. Війська Росії вибиваються з раніше захоплених ними українських земель. Звільнено Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський 9 вересня розповів, що у Харківській області звільнили вже понад 30 населених пунктів. На деокупованих територіях проводяться заходи, спрямовані на забезпечення безпеки. Встановлюється порядок.

10 вересня бійці ЗСУ підняли державний прапор України над містом Куп'янськ, який перебував під окупацією військ Росії майже з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол, яким йшла вся логістика окупантів з російської території.

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