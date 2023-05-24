Путін, Шойгу і не тільки: в ГУР назвали список людей, яких Україна хоче ліквідувати

Скібіцький також назвав людей, які очолюють цей список і яких Україна хоче ліквідувати.

https://glavred.net/ukraine/putin-shoygu-i-ne-tolko-v-gur-nazvali-spisok-lyudey-kotoryh-ukraina-hochet-likvidirovat-10472788.html Посилання скопійоване

Путін, Шойгу, Пригожин / Колаж Главред, фото kremlin.ru, скріншот

Заступник начальника Головного управління розвідки Украни Вадим Скібіцький заявив, що в України є умовний список людей, яких вона хоче ліквідувати.

В інтерв'ю виданню Welt представник ГУР заявив, що його очолює російський диктатор Володимир Путін.

Крім нього туди входить засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші відповідальні за вторгнення в Україну.

відео дня

У Скібіцького також поцікавилися, чи намагається Україна ліквідувати Путіна.

"Він помічає, що ми все ближче до нього наближаємося, але, може, він теж боїться бути убитий своїми. Багато людей в Росії все ще підтримують цю "спецоперацію", але завдяки соцмережам і перевірці телефонів ми знаємо, що зараз так багато росіян загинуло, що це лякає людей", - відповів він.

Крім того, Скібіцький зазначив, що Україна намагається ліквідувати засновника ПВК "Вагнера" ​​Євгена Пригожина.

Скібіцький також назвав людей, які очолюють цей список і яких Україна хоче ліквідувати.

"Путін, тому що він координує і вирішує, що відбувається. Але врешті-решт кожному доведеться відповісти за свої дії. Начальник Генштабу Валерій Герасимов і міністр оборони Сергій Шойгу спланували атаку і тепер не можуть повернутися назад", - сказав представник ГУР.

Скібіцький також згадав про так званого лідера Чечні Рамзане Кадирове. Так, в перші місяці повномасштабної війни він "був всюди", але зараз, за словами представника ГУР, він зрозумів, що стратегічно путінський режим вже програв.

В умовному списку також значиться командувач російським вторгненням Сергій Суровікін і російські командири, які заходили в Україну, думаючи, що вони будуть на параді.

"Ми воюємо і це наші вороги. Якщо важлива фігура виробляє і фінансує для них зброю, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям... Згідно з міжнародними конвенціями, це законна мета", - сказав представник української розвідки.

Дивіться відео про те, як Пригожин і Гіркін влаштували скандал:

Війна в Україні

Раніше ватажок бойовиків "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що ЗСУ нібито "тримають під контролем" водосховище, трасу Часів Яр – Бахмут і зайняли тактичні висоти. Якщо українські війська зайдуть у село Берхівка, розпочнеться оточення окупантів РФ у Бахмуті.

Політичний аналітик Олександр Кочетков висловив думку, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує грунт для відходу вагнерівців. Але при спробі Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

Читайте також: