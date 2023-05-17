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"Вони почали готуватись до війни з 2007": у проєкті "Рік.За кадром" покажуть повне інтерв’ю Буданова

Анна Підгорна
17 травня 2023, 11:51 оновлено 17 травня, 11:51
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Дмитро Комаров ділиться з глядачами ексклюзивними матеріалами та секретними данними, які було небезпечно озвучувати раніше.
Кирило Буданов у спецпроєкті Дмитра Комарова Рік.За кадром
Кирило Буданов у спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік.За кадром" / Прес-служба

У пʼятницю, 19 травня, о 21:30 на телеканалі 1+1 Україна вийде четвертий випуск спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік.За кадром". У ньому начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розкриє військові таємниці, які вже можна озвучувати.

Під час розмови з Дмитром Комаровим головний розвідник країни розповів, коли у росії насправді розпочалась підготовка до війни в Україні.

"Активно росія почала готуватися до агресії проти україни з 2007 року. У 2014 році вони скористалися зручним для них моментом. Скажу так: не було б подій 2014 року - це нічого б не змінило. Війна між нами була неминуча", - сказав Буданов.

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Крім того, у четвертому випуску "Рік.За кадром" очільник ГУР розповість про план росіян напасти на Україну в 2021 році і пояснить, чому їм це не вдалось.

Під час інтервʼю Кирило Буданов розповість не тільки про військові таємниці, а також про особисте. Він зізнається, що було причиною його сліз, які рішення для нього найскладніші та через що у нього найбільше болить. Також головний розвідник країни розповість про місто свого дитинства, яке мріє відвідати після перемоги.

Яка кількість десанту планувала захопити Київ, що насправді означали колони військової техніки в перші дні повномасштабного вторгнення, як ГУР дізнається необхідну інформацію та до чого треба готуватись після перемоги України - дивіться у четвертому випуску спецпроєкта Дмитра Комарова "Рік.За кадром" 19 травня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.

Дмитро Комаров Телеканал 1+1 Кирило Буданов
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