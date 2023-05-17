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У Путіна проблеми з наркотиками, йому загрожує ліквідація - Буданов

Андрій Ганчук
17 травня 2023, 07:24 оновлено 17 травня, 07:34
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Ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин вийде переможцем протистояння з директором країни-агресора РФ Володимиром Путіним, вважає Кирило Буданов.
Буданов, Путін
У Путіна серйозні проблеми через надмірне вживання наркотиків - Буданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

У керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна проблеми через те, що він надмірно захоплюється вживанням наркотичних речовин. Незабаром він може бути ліквідований. У протистоянні з ватажком ПВК Вагнера Пригожиним Путін буде стороною, що програла. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

В інтерв'ю Антиподи він сказав про те, що у Путіна серйозні проблеми з наркотичною залежністю. Ситуація може негативно вплинути на тривалість життя російського директора.

"Який Путін? Плюс у нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів. Тому я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", - вважає Буданов.

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Крім того, на думку керівника ГУР МО, в протистоянні з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним Путін стане стороною, що програла.

Також начальник військової розвідки України додав, що Путіну загрожує ліквідація.

"Заслуженою карою за такі діяння може бути виключно ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка, я її дотримуюся і буду втілювати в життя", - підкреслив Кирило Буданов.

Росія звинуватила Україну в нібито "замаху на Путіна"

Офіційна Москва 3 травня звинуватила Україну в, мовляв, "спробі атаки на Кремль" і "замаху на Володимира Путіна". Це сталося через те, що невідомий безпілотник долетів до кремлівської резиденції Путіна і атакував її. У Мережі з'явилися кадри інциденту. Самого Путіна на той момент в будівлі не було, він не постраждав.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув звинувачення Москви і сказав, що Україна непричетна до удару по резиденції Путіна в Кремлі. За словами чиновника, подібні інсинуації можуть свідчити про підготовку Москви до масштабного теракту або активізації російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна. За словами українського гаранта, звинувачення Москви на адресу Києва виникли через поразки окупантів на полі бою і провал планів щодо окупації української держави.

Дивіться відео, в якому Гудков розповів, чому Путін не відреагував на слова Пригожина про "дідуся":

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