Стрілецькі бої, удари БПЛА та вогонь із закритих позицій: розвідка Британії про рейди на Білгородщині

Недавній рейд російських партизанів по території Бєлгородської і Брянської областей став вже далеко не першим.
У період з 19 по 22 травня російські сили безпеки, швидше за все, зіткнулися з партизанами принаймні на трьох ділянках в Білгородській області недалеко від кордону з Україною. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який публікує в Twitter Міноборони Великобританії.
Разом з тим вчорашні зіткнення поруч із Грайвороном стали найбільш серйозними.
"Крім перестрілок зі стрілецької зброї, поруч з місцями інцидентів почастішали обстріли з безпілотників або вогонь із закритих позицій. Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки", - йдеться в повідомленні.
При цьому в розвідці вважають, що РФ, майже напевно, використовує ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою війни.
"Росія стикається зі все більш серйозною багатоплановою загрозою безпеці в своїх прикордонних районах, втратами бойових літаків, атаками саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер і прямими партизанськими діями", - наголошується у зведенні.
Рейд добровольців в Бєлгородській області
Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.
Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.
Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії.
В Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.
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