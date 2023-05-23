Стрілецькі бої, удари БПЛА та вогонь із закритих позицій: розвідка Британії про рейди на Білгородщині

Росія стикається зі все більш серйозною багатоплановою загрозою безпеці, вважають у британській розвідці.

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Рейд РДК в Бєлгородській області / скріншот РДК

Недавній рейд російських партизанів по території Бєлгородської і Брянської областей став вже далеко не першим.

У період з 19 по 22 травня російські сили безпеки, швидше за все, зіткнулися з партизанами принаймні на трьох ділянках в Білгородській області недалеко від кордону з Україною. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який публікує в Twitter Міноборони Великобританії.

Разом з тим вчорашні зіткнення поруч із Грайвороном стали найбільш серйозними.

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"Крім перестрілок зі стрілецької зброї, поруч з місцями інцидентів почастішали обстріли з безпілотників або вогонь із закритих позицій. Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в розвідці вважають, що РФ, майже напевно, використовує ці інциденти для підтримки офіційної версії про те, що вона є жертвою війни.

"Росія стикається зі все більш серйозною багатоплановою загрозою безпеці в своїх прикордонних районах, втратами бойових літаків, атаками саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер і прямими партизанськими діями", - наголошується у зведенні.

Звіт британської розвідки / @DefenceHQ

Рейд добровольців в Бєлгородській області

Нагадаємо, вранці 22 травня з'явилася інформація про початок активних бойових дій в прикордонних районах Бєлгородської області. При цьому з'явилися кадри рейду російських добровольців по території Брянщини та Бєлгородщини.

Відзначається, що в результаті рейду добровольців РФ був знищено контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.

Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії.

В Кремлі прокоментували прорив через кордон у Білгородській області добровольчих підрозділів, які вже звільнили кілька населених пунктів. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про те, що диктатору Володимиру Путіну повідомлено про спробу прориву.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і РДК на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

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