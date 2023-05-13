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"Вагнерівці" спробують втекти з Бахмута: може спалахнути збройна сутичка ПВК з Росгвардією – Кочетков

Альона Вороніна
13 травня 2023, 02:20
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Пригожин хоче вивести бойовиків ПВК "Вагнера" із Бахмута до початку українського контрнаступу. Але йому не дадуть цього зробити.
Евгений Пригожин, Александр Кочетков
У Бахмуті може початися збройний конфлікт між "вагнерівцями" та Росгвардією, вважає Кочетков/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Власник російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин хоче вивести бойовиків своєї ПВК з Бахмута Донецької області до початку українського контрнаступу. Публічно заявляючи про купу проблем окупантів на фронті він фактично готує ґрунт для відходу вагнерівців.

Але при цьому "кухар Путіна" майстерно підлаштовується під ситуацію. Якщо його ПВК не дадуть вийти з Бахмута, то він просто заявить, нібито вони там залишилися, тому що "готові на все задля майбутньої перемоги". Про це розповів політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

Якщо навіть Пригожин не виконає свої погрози і не виведе ПВК "Вагнера" з Бахмута, то він знайде, як пояснити, чому він "дав задню".

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"Пригожин – авантюрист, він завжди розповідає, що, мовляв, він хотів, але йому заважають, і якщо він не вийде, то скаже, що не може кинути фронт. А якщо на нього якимось чином вплинуть і він не зможе покинути Бахмут, то він одразу скаже, що це для "величі Росії" та задля майбутньої перемоги він нібито готовий на все. Але він хоче це зробити, щоб не відповідати. Бо багато хто відчуває, а він має авантюризм проголошувати, що там є проблеми", – зазначає Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Він наголосив, що російські окупанти уже загрузли в Бахмуті. І тим загарбникам, яких застане у цьому місті український контрнаступ, буде непереливки.

"Через дев’ять місяців вони офіційно пишуть, що просунулися на 130 метрів. Але це – повна маячня, про таке не можна писати, бо це півхвилини пішки. Тобто росіяни зав’язли у Бахмуті, і там вже є ознаки того, що ситуація може розвернутися проти них, бо український контрнаступ може початися саме в Бахмуті", – каже політичний аналітик.

З флангів "Вагнера" російські окупанти уже частково тікають. Тому Пригожин хоче відвести провину від себе. Зараз його мета – зробити так, щоб вагнерівців у Бахмуті не було на момент початку контрнаступу українських військових.

Але під час спроби Пригожина вивести вагнерівців з Бахмута може розгорітися збройна сутичка бойовиків його ПВК з Росгвардією.

"Там є загороджувальні загони Росгвардії, які не пускають тих, хто хоче вийти. Тому ситуація там настільки неконтрольована, що там можливий навіть збройний конфлікт між "вагнерівцями" та Росгвардією", – зазначив Кочетков.

Дивіться відео, у якому політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв'ю Главреду розповів про те, чому Пригожин образив Путіна, чи претендує глава ПВК "Вагнер" на посаду у Кремлі, та як його можливе перебування при владі відобразиться на розпаді Росії:

Ситуація у Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Пригожин неодноразово робив заяви про те, що у його бойовиків з ПВК "Вагнера" практично не залишилося боєприпасів. Однак насправді, кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках істотно збільшилася.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що російське міноборони, ймовірно, відмовилося від мети оточити у Бахмуті Донецької області значну кількість українських сил. Про це свідчить розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо міста. Аналітики зазначають, що у країни-агресорки Росії могли змінитися пріоритети на цьому напрямку.

Тим часом заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українській армії вдалося просунутися на два кілометри на Бахмутському напрямку і не втратити контроль над жодною позицією за тиждень. Вона наголосила, що російські окупанти регулярно видають в ефір неправдиву інформацію про брак зброї і цим, цілком ймовірно, бажають виправдати реальну картину своїх втрат і поразок у Бахмуті.

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