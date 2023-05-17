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Україна поступово рухається до перемоги, війну треба завершити у 2023 році – Буданов

Андрій Ганчук
17 травня 2023, 10:23 оновлено 17 травня, 10:25
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Наступальний потенціал агресора Росії повністю вичерпаний, проте у ворога є серйозні можливості для організації "оборони", вважає Кирило Буданов.
Буданов, ВСУ
Окупанти Росії побудували потужну "оборону", щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ - Буданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

Україна планомірно звільняє свої території і поступово рухається до перемоги. Треба докласти максимальних зусиль, щоб завершити війну в поточному 2023 році. Окупаційні війська Росії повністю вичерпали свої наступальні можливості, проте у них є серйозний потенціал для "оборони". Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В інтерв'ю проекту Різні люди він розповів про те, що війну слід завершити цього року. Україна поступово звільняє свої території і рухається до перемоги.

"Ми поступово рухаємося до перемоги. У нас було окуповано понад 40% території з 24 лютого. Наразі - менше 30%. Прогресія, як то кажуть, очевидна. Ми повинні все зробити, щоб у 2023 році все закінчити", - зазначив Буданов.

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За його словами, російські окупанти намагаються протистояти контрнаступу української армії.

Глава ГУР навів подробиці про те, як ворог намагається протистояти контрнаступу ЗСУ. Наступальні можливості росіян вичерпані, проте у ворога є серйозні можливості для організації "оборони".

"Він (наступальний потенціал у росіян) абсолютно вичерпаний, вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції", - підкреслив Кирило Буданов.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що армія України проведе контрнаступ для того, щоб відкинути російські окупаційні війська зі своїх територій.

За словами Зеленського, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму.

Журналісти CNN опублікували матеріал, в якому йдеться про те, що країна-агресор Росія знову вдалася до тактики масштабних повітряних ударів по Україні. Мета окупантів - змусити Київ відкласти контрнаступ ЗСУ. Однак українські війська ефективно протистоять атакам загарбників і збивають великий відсоток російських ракет.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Париж надасть Україні аналог Storm Shadow - далекобійні ракети CALP-EG. На думку Макрона, постачання ракет дальнього радіусу дії допоможуть ЗСУ перейти в контрнаступ.

Дивіться відео, в якому Грабський розповів, як ЗСУ обламали російських окупантів під Бахмутом:

Інші новини:

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