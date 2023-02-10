Пухнастий боєць: на Волині жінка кинула бізнес і пішла з котом служити в тероборону

Людмила Костюк, військовослужбовець одного з підрозділів територіальної оборони на Волині, служить разом зі своїм котом на прізвисько Гриджо. Про йдеться в сюжеті ТСН.
Людмила (про професії – бізнес-вумен) після початку повномасштабного військового вторгнення залишила свою справу і записалася в тероборону. З собою взяла кота Гриджо. Зараз він вже п'ять місяців вони разом служать неподалік від білоруського кордону.
Людмила каже, що Гриджо раніше тихим і спокійним котом. А тепер, коли живе разом з бійцями ТРО показав себе завидним забіякою – у двобоях з місцевими котами.
"Він так швидко прижився. Через годину він уже знав, де їсти дають", — з посмішкою каже жінка.
Як кажуть її товариші по службі, у них на позиціях вже сформувався "цілий котячий батальйон".
Повернення в мирне життя Людмила поки не планує. І Гриджо теж додому − до миски і лотка - теж не проситься.
"Підтримує мене морально. Зустрічає мене з ранку, як я йду на службу. Я виходжу – він стоїть", - підсумувала жінка.
Історії порятунку котів від війни
Під час ракетного удару російських окупантів по дев'ятиповерховому будинку в місті Дніпро 14 січня пропав місцевий кіт на прізвисько Кузя.
Вранці 15 Січня його господарям вдалося відшукати
Господарі помітили бідолаху Кузю, який розпластався на кондиціонері в районі сьомого поверху. Вони спочатку самі намагалися його дістати, але бідна тварина злякалася і втекла. Пошуки довелося продовжити.
Пізніше співробітники ДСНС зуміли відшукати кота і урочисто передали його з рук на руки господарям.
До того повідомлялося - бійці ЗСУ під час дослідження та розмінування острова Зміїний після окупантів знайшли кота. Тварині довелося провести більше чотирьох місяців в окупації.
"Знайдено та евакуйовано українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", ‒ повідомили представники ГУР українського Міноборони.
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