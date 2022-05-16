Кіт з Бучі, який пробув у полоні окупантів 80 днів, повернувся до господарів

Знайшовся він за сотні кілометрів від України.
У місті Буча під Києвом під час російської окупації зник 8-річний кіт породи мейн-кун на прізвисько Макс.
Після декількох місяців поневірянь тварина змогла повернутися до господарів, пише видання "Думская".
Одеситка Олена Кукурузка понад рік тому перебралася в невелике селище під Києвом. 24 лютого в їх будинок прийшла війна.
Її та півторарічну дитину чоловік відвіз до Житомира, а сам повинен був повернутися додому за вихованцем і речами, але не встиг.
У кота в мисках залишилася їжа і вода, але її б вистачило на пару днів. Тоді жінка попросила сусідів розбити вікно і забрати кота собі, але було вже пізно – в будинку оселилися російські окупанти. У дворі вони поставили свій БТР, а вздовж паркану загарбники вирили окоп.
"Сусід-дідусь не виїхав і з підвалу нам розповідав, що відбувається. Перший час Макса бачили в селищі – він один такий рудий", – розповіла господиня тварини.
Окупанти забрали кота
Після того, як російські війська були вибиті з міста, разом з ними пропав і кіт.
"Ми почали шукати Макса. Я сподівалася, що він живий і його вивезли волонтери, які рятували домашніх тварин. 38 днів я вперто вірила, що він живий. Без доказів, всупереч тому, що всі писали, що в нашому селищі було пекло. Напевно, задовбала всі фонди і волонтерські центри і групи підтримки Гостомеля і Бучі", - поділилася жінка.
Місяць тому Олені подзвонили з Білорусі: дівчина звідти розповіла їй, що породистого Макса викрали російські військові. Разом з ними кіт проїхав понад 300 км на броні російського БТРа поруч з вкраденою у жителів Бучі та Ірпеня побутовою технікою.
Макс знайшовся в Білорусі
У районі білоруського Гомеля мейн-кун втік від окупантів і прибився до місцевих жителів. Волонтери зробили тварині міжнародний ветеринарний паспорт і чіп, без яких кота б не випустили за кордон. Макса з документами передали на кордоні польським волонтерам, які допомогли возз'єднати його з родиною, яка зараз через війну живе в Чехії.
читайте такожЗнаменитий кіт Степан з Харкова зібрав гроші для допомоги тваринам в Україні"Дивно, але слова про те, що кіт з України і що ми жили в Бучі, спрацьовували як код: ніхто з мене не взяв грошей, при першому знайомстві онлайн вибачалися. За Лукашенка, за те, що так все", – поділилася Олена.
Раніше ми писали, що одному з міст Київської області, яке звільнили від російських окупантів, помітили пса, який сидить поруч з тілом свого вбитого військовими рф господаря.
Також ми розповідали про кота, який став одним із символів незламності міста Бородянка у боротьбі з російськими агресорами. Його рятувальники витягли з-під завалів багатоповерхового будинку. На жаль, він помер.
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