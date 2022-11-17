"5 кг українського щастя" : у Мережі показали, як вилікували обпаленого обстрілами на Київщині кота

У Київській області волонтери виходили кота, який дуже обгорів під час обстрілів. Тварині швидко дали кличку Фенікс.
Кіт, який сильно обгорів у пожежі, влаштованому окупантами в селі Андріївка на Київщині, вижив і став символом незламності. На сторінці зоомагазину в Facebook, співробітники якого дбали про тварину, з'явилися його фото ‒ ситого і задоволеного життям.
Кота назвали Феніксом - рівно також, як і птицю, яка постійно відроджується.
Тварина, незважаючи на численні опіки, вижила і прийшла до людей після звільнення населеного пункту.
"Фенікс, минуло 7 місяців. Вже майже 5 кг шаленого, неймовірно пухнастого, українського звіриного щастя. Контраст, звичайно, невимовний. Терпіння, любов, знову терпіння. І ось що вийшло. Самі подивіться – це ж щастя, як воно є", - написали опікуни кота.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ під час дослідження і розмінування острова Зміїний після окупантів знайшли кота. Тварині довелося провести більше чотирьох місяців в окупації.
"Знайдено та евакуйовано українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", ‒ повідомили представники ГУР українського Міноборони.
Пізніше найпопулярніший кіт України - Степан з Харкова - розповів про повернення в Україну і новачка в котячій родині. У Франції сім'ю поповнила ще одна кішка - Стефанія.
"Господиня каже, що таке ім'я вона отримала на честь нашої пісні, яка перемогла на Євробаченні-2022. І тепер в нашому будинку 8 лапок, 2 хвостика і багато вусиків", - розповів кіт Степан.
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