"5 кг українського щастя" : у Мережі показали, як вилікували обпаленого обстрілами на Київщині кота

Кіт на прізвисько Фенікс / Facebook

Кіт, який сильно обгорів у пожежі, влаштованому окупантами в селі Андріївка на Київщині, вижив і став символом незламності. На сторінці зоомагазину в Facebook, співробітники якого дбали про тварину, з'явилися його фото ‒ ситого і задоволеного життям.

Кота назвали Феніксом - рівно також, як і птицю, яка постійно відроджується.

Тварина, незважаючи на численні опіки, вижила і прийшла до людей після звільнення населеного пункту.

"Фенікс, минуло 7 місяців. Вже майже 5 кг шаленого, неймовірно пухнастого, українського звіриного щастя. Контраст, звичайно, невимовний. Терпіння, любов, знову терпіння. І ось що вийшло. Самі подивіться – це ж щастя, як воно є", - написали опікуни кота.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що бійці ЗСУ під час дослідження і розмінування острова Зміїний після окупантів знайшли кота. Тварині довелося провести більше чотирьох місяців в окупації.

"Знайдено та евакуйовано українського кота, який прожив кілька місяців в окупації", ‒ повідомили представники ГУР українського Міноборони.

Пізніше найпопулярніший кіт України - Степан з Харкова - розповів про повернення в Україну і новачка в котячій родині. У Франції сім'ю поповнила ще одна кішка - Стефанія.

"Господиня каже, що таке ім'я вона отримала на честь нашої пісні, яка перемогла на Євробаченні-2022. І тепер в нашому будинку 8 лапок, 2 хвостика і багато вусиків", - розповів кіт Степан.

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