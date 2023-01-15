'Котострофа': у Дніпрі рятувальники в зруйнованому російською ракеті будинку відшукали зниклого кота

Під час вчорашнього ракетного удару російських окупантів по дев'ятиповерховому будинку в місті Дніпро зник місцевий кіт на прізвисько Кузя. Вранці 15 січня його господарям вдалося відшукати. Відповідне відео було опубліковано в Мережі.
Господарі помітили бідолаху Кузю, який розпластався на кондиціонері в районі сьомого поверху. Вони спочатку самі намагалися його дістати, але бідна тварина злякалася і втекла. Пошуки довелося продовжити.
Пізніше співробітники ДСНС зуміли відшукати кота і урочисто передали його з рук на руки господарям.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.
Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 Січня.
В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.
У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж два десятки загиблих.
Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.
Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.
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