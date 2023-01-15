'Котострофа': у Дніпрі рятувальники в зруйнованому російською ракеті будинку відшукали зниклого кота

Співробітники ДСНС на руїнах багатоповерхівки зуміли відшукати кота на прізвисько Кузя і урочисто передали його з рук на руки господарям.

Кота Кузю повернули господарям / скріншот з відео "Україна зараз"

Під час вчорашнього ракетного удару російських окупантів по дев'ятиповерховому будинку в місті Дніпро зник місцевий кіт на прізвисько Кузя. Вранці 15 січня його господарям вдалося відшукати. Відповідне відео було опубліковано в Мережі.

Господарі помітили бідолаху Кузю, який розпластався на кондиціонері в районі сьомого поверху. Вони спочатку самі намагалися його дістати, але бідна тварина злякалася і втекла. Пошуки довелося продовжити.

Пізніше співробітники ДСНС зуміли відшукати кота і урочисто передали його з рук на руки господарям.

Ракетний удар РФ

Нагадаємо, 14 січня після оголошення масштабної повітряної тривоги в багатьох областях України пролунали вибухи.

Раніше повідомлялося про те, що РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 Січня.

В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях.

У Дніпрі кількість жертв російської ракетної атаки збільшилася - вже відомо про більш ніж два десятки загиблих.

Наразі тривають пошуки зниклих безвісти - це, щонайменше, 37 осіб.

Ракета РФ знищила 72 квартири мирних жителів Дніпра. 164 квартири пошкоджені.

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