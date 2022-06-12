Справжнє диво: з-під завалів у Горенці дістали живого кота

Під завалами зруйнованого будинку в селі Горенка біля Бучі Київської області, яке постраждало від російських окупантів, врятували кота.
З-під завалів зруйнованого будинку в селі Горенка біля Бучі Київської області, яке постраждало від російських окупантів, врятували кота. Як тварині вдалося вижити, залишаючись тривалий час в руїнах, залишається загадкою.
За інформацією волонтерів "ЗооПатруля" в Facebook, врятовану тварину звуть Біггі, це метис мейн-куна - рідкісної породи американських кішок, що відрізняється великими розмірами і значною масою тіла.
Кіт з Горенки вже звик до аскетизму і дуже невибагливий, зазначають активісти.
"Він перейняв красу і статечність цієї породи. Тому цілком може претендувати на звання господаря в будинку. На долю котика випало чимало пригод", - йдеться в публікації.
Хвостатий бідолаха довгий час жив у підвалі зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку, поки його не витягли з-під руїн працівники ДСНС і не передали зоозахисникам, які тепер взяли над котом шефство, доглядають за твариною і шукають йому нового господаря.
"Біггі здоровий, кастрований хлопчик п'яти років. Для майбутнього господаря, який знайшов спільну мову з цим красенем, котик стане справжнім відданим другом", - розповіли волонтери.
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Війна Росії проти України
Президент Володимир Зеленський 7 червня зробив заяву, згідно з якою Збройні Сили України не можуть перейти до контрнаступу через брак озброєнь. У російських військ значно більше зброї, а українська держава прагне зберегти життя своїх військових.
Секретар РНБО Олексій Данилов вважає, що армії України для переходу в контрнаступ потрібні сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також бойові літаки, танки і тисячі безпілотників. Також потрібно сформувати 6 бригад чисельністю 25 тисяч осіб.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що Захід повинен постачати Києву більше зброї. Українські війська серйозно поступаються окупантам РФ в артилерії на Донбасі. Без поставок зброї в достатньому обсязі українським військам складно зупинити наступ загарбників, не кажучи вже про контрнаступальну операцію.
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