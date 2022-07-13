Перед смертю просив врятувати кота: українці виконали останнє бажання військового з "Азовсталі"

Тварину вдалося знайти і вивезти з окупації.
Український поліцейський Даниїл Сафонов, який брав участь у боях за "Азовсталь" у Маріуполі, загинув 2 травня. Перед смертю він встиг попросити, щоб врятували його кота.
Українцям через якийсь час вдалося знайти тваринку у місті та вивезти її на підконтрольні Україні території. Про це повідомили на сторінці UkrARMY cats&dogs у Twitter.
"Перед смертю поліцейський Даниїл Сафонов, який загинув у Маріуполі, попросив врятувати його кота. І українці знайшли та врятували його! Вони вивезли кота на вільну територію. Спочивай з миром, мій друже, твій кіт у безпеці!" – зазначається у публікації.
Згідно з повідомленням, кота вдалося вивезти 10 липня.
Куди саме евакуювали тварину, поки невідомо.
Нагадаємо, наприкінці червня Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого з російського полону було звільнено 144 українських захисники.
Після цього звільнений з полону прикордонник розповів про ставлення окупантів. Поранений прикордонник Павло Піковець, якого окупанти взяли в полон з "Азовсталі" у Маріуполі, згадує, що ворожі військові дивилися на полонених із заводу, як на воїнів.
Дивіться онлайн новини Донбасу:
Читайте також:
- Війна затягнеться на 10-15 років, якщо Україна найближчим часом не поверне Херсон – політолог
- Партизани повісили "окупанта" у Херсоні – показали загарбникам їхнє майбутнє
- Кримський міст не буде єдиною метою: генерал розповів, що ЗСУ рознесуть разом з естакадою