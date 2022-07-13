Перед смертю просив врятувати кота: українці виконали останнє бажання військового з "Азовсталі"

Перед смертю Сафонов просив врятувати його кота/ UkrARMY cats & dogs

Український поліцейський Даниїл Сафонов, який брав участь у боях за "Азовсталь" у Маріуполі, загинув 2 травня. Перед смертю він встиг попросити, щоб врятували його кота.

Українцям через якийсь час вдалося знайти тваринку у місті та вивезти її на підконтрольні Україні території. Про це повідомили на сторінці UkrARMY cats&dogs у Twitter.

"Перед смертю поліцейський Даниїл Сафонов, який загинув у Маріуполі, попросив врятувати його кота. І українці знайшли та врятували його! Вони вивезли кота на вільну територію. Спочивай з миром, мій друже, твій кіт у безпеці!" – зазначається у публікації.

Згідно з повідомленням, кота вдалося вивезти 10 липня.

Куди саме евакуювали тварину, поки невідомо.

Кіт захисника Азовсталі Данила Сафонова/ UkrARMY cats & dogs

Нагадаємо, наприкінці червня Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими, під час якого з російського полону було звільнено 144 українських захисники.

Після цього звільнений з полону прикордонник розповів про ставлення окупантів. Поранений прикордонник Павло Піковець, якого окупанти взяли в полон з "Азовсталі" у Маріуполі, згадує, що ворожі військові дивилися на полонених із заводу, як на воїнів.

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