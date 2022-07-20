УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова Зміїний

20 липня 2022, 16:07

Крім того, розвідники провели роботи з дослідження, рекогносцировки території і підземних укріплень острова Зміїний - з подальшим розмінуванням.

Кіт, Острів Зміїний
ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова Зміїний / скріншот з відео та УНІАН

Бійці ЗСУ під час дослідження та розмінування острова Зміїний після окупантів знайшли кота. Тварині довелося провести більше чотирьох місяців в окупації, повідомляють представники ГУР українського Міноборони.

"Знайдений і евакуйований український кіт, який прожив кілька місяців в окупації", ‒ кажуть вони.

Крім того, розвідники провели роботи з дослідження і рекогносцировки території і підземних укріплень острова Зміїний. Потім вони виконали інженерні роботи з розмінування.

Потім ними були виявлені і вилучені зразки озброєння і техніки противника. Зокрема, систем наведення і управління, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

читайте такожРФ вибили зі зміїного за допомогою американських HIMARS: у Зеленського розкрили деталі

Звільнення острова Зміїний

30 Червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти покинули острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі зміїного. Правда, в РФ це назвали "кроком доброї волі" і стверджували, що "завдання виконані".

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

7 липня на острові Зміїний офіційно підняли прапор України.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
новини України війна Росії та України острів Зміїний
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:20

"Не смішіть Іскандери": окупанти знову зганьбилися невдалим запуском ракети – впала під носом

16:07

День Іллі 2022: традиції, заборони і магія дня

16:07

ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова ЗміїнийВідео

16:06

Зеленський наказав звільнити Україну від військ РФ, терміни мають визначити ЗСУ – ДаніловВідео

15:58

Як зберегти свіжим кріп на зиму: 3 рецепта досвідчених господиньВідео

Реклама
15:51

Туфлі на підборах небезпечніші, ніж ми думали: як носити шпильки, щоб не нашкодити здоров'ю

15:42

Від плям не лишиться ні сліду: 5 ефективних способів, як відіпрати мазут з одягу

15:32

Полювали кілька днів і загнали в пастку: у ВПС розповіли, як збивали російський "Су-35"

14:59

Лавров оголосив про "хотілки" РФ захопити Донбас, Херсонщину, Запоріжчину та інші регіони УкраїниВідео

14:55

Швидко літають і переносять бомби: в Мережі спливли дані про дрони, які Іран хоче віддати РФ

14:52

Під Києвом українка висадила капусту навколо знищеного на городі російського танка

14:24

Магнітні бурі та сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди у деяких областяхВідео

14:08

Дипломат Мельник – політику ФРН Кречмеру: засуньте голову в морозильник і не потурайте ПутінуВідео

13:33

Тримав за руку загиблого 13-річного сина і читав молитви: окупанти дико обстріляли ХарківВідео

13:23

Путіну в Ірані чотири рази ставало зле, знадобилась допомога лікарів - ЗМІВідео

13:19

"У ядерній війні не буде переможця": Лавров спробував відхреститися від ядерних погроз усьому світуВідео

13:17

Без шляхів до відступу: після підриву Антонівського мосту армія РФ буде в пастці – Херсонська ОВАВідео

13:11

"Це абсурдно": Оля Полякова відповіла українцям щодо того, що не буває "хороших росіян"

13:08

Прощався з життям: на фронті мало не загинув український співак

13:00

Гороскоп на завтра, 21 липня 2022: Дівам - плітки, Терезам - сімейні проблеми, Стрільцям - удача в справахВідео

Реклама
12:52

Данілов пригрозив зрадникам, які співпрацюють з окупантами: "нічого хорошого не буде"

12:28

"Вони спеціалісти в нетрадиційних стосунках": Путін зморозив маячню, щоб образити ЄвропуВідео

12:27

ЗСУ відправили підполковника-комбата окупантів на "концерт Кобзона"

12:25

Незвичайні види зелені, які обов'язково варто посадити на дачі - ТОП-3

12:00

Лідер Ірану підіграв Путіну і підтримав повномасштабне вторгнення РФ в УкраїнуВідео

11:53

"Психопат з ознаками садиста": американський психіатр виніс жорсткий діагноз Путіну

11:49

Лишилося мало ресурсів: у Німеччині заявили, що в них закінчуються запаси зброї для УкраїниВідео

11:24

Уламок російського снаряду потрапив у серце: у Києві дивом врятували військовогоВідео

11:18

Путін прагне захопити Харків: чи можливий штурм міста?Погляд

10:52

Буде "м'ясорубка": астролог розповів, коли Україна звільнить усі території і вийде на свої кордониВідео

10:40

ЗСУ другий день поспіль потужно б'ють по стратегічному Антонівському мосту в окупованому ХерсоніВідео

10:27

Нова маячня Путіна: війська РФ відвели від Києва нібито "заради переговорів"Відео

10:15

Росіяни знищили будинки в Нікополі: 2 загиблих і багато поранених, серед них – дітиФотоВідео

10:02

У Путіна істерика, його принизилиПогляд

09:52

"Колгоспний тверк": Мережу вразило відео "Z-танцю" росіянокВідео

09:46

Антонівський міст є ключовою вразливістю окупантів на Херсонщині - розвідкаВідео

09:27

Лопнув кривавий бізнес: ЗСУ повністю знищили групу ПВК "Вагнера"

09:16

Біля Каховської ГЕС ЗСУ знищили новітню російську систему для приглушення безпілотниківВідео

08:57

Вигоріла вщент: ЗСУ знищили у Лазурному сучасну радіолокаційну станцію РФВідео

08:48

У боях за Україну загинув 30-річний доброволець зі Швеції

Реклама
08:46

Ефективна тактика у війні з РосієюПогляд

08:30

Як позбутися від павутинного кліща: прості та ефективні способи захисту рослинВідео

08:22

Гороскоп на сьогодні, 20 липня 2022: Левам - гроші, Терезам - труднощі, Стрільцям - заздрістьВідео

08:19

Повітряний бій на Херсонщині: воїни ЗСУ збили з ЗРК ворожий Су-35 під час атаки на українські літакиВідео

08:09

Удар по Кримському мосту: у ЗСУ є всі необхідні дані для розробки плану - Тука

07:30

Рецидивіст-окупант з Луганщини пішов на війну заради вставних зубів

07:13

Може стати гарантом безпеки: Куса розповів, як буде змінюватися позиція Китаю щодо України

07:08

Кремль уникає загальної мобілізації та вербує на війну проти України ув'язнених

06:37

Путін може використовувати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ - ISWВідео

06:23

Травми сучасної РосіїПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти