ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова Зміїний

Крім того, розвідники провели роботи з дослідження, рекогносцировки території і підземних укріплень острова Зміїний - з подальшим розмінуванням.
Бійці ЗСУ під час дослідження та розмінування острова Зміїний після окупантів знайшли кота. Тварині довелося провести більше чотирьох місяців в окупації, повідомляють представники ГУР українського Міноборони.
"Знайдений і евакуйований український кіт, який прожив кілька місяців в окупації", ‒ кажуть вони.
Крім того, розвідники провели роботи з дослідження і рекогносцировки території і підземних укріплень острова Зміїний. Потім вони виконали інженерні роботи з розмінування.
Потім ними були виявлені і вилучені зразки озброєння і техніки противника. Зокрема, систем наведення і управління, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.
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Звільнення острова Зміїний
30 Червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти покинули острів Зміїний після атак Збройних сил України.
У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі зміїного. Правда, в РФ це назвали "кроком доброї волі" і стверджували, що "завдання виконані".
Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.
7 липня на острові Зміїний офіційно підняли прапор України.
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