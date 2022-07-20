ЗСУ врятували кота, який пережив окупацію острова Зміїний / скріншот з відео та УНІАН

Бійці ЗСУ під час дослідження та розмінування острова Зміїний після окупантів знайшли кота. Тварині довелося провести більше чотирьох місяців в окупації, повідомляють представники ГУР українського Міноборони.

"Знайдений і евакуйований український кіт, який прожив кілька місяців в окупації", ‒ кажуть вони.

Крім того, розвідники провели роботи з дослідження і рекогносцировки території і підземних укріплень острова Зміїний. Потім вони виконали інженерні роботи з розмінування.

Потім ними були виявлені і вилучені зразки озброєння і техніки противника. Зокрема, систем наведення і управління, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації.

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Звільнення острова Зміїний

30 Червня оперативне командування Південь повідомило, що російські окупанти покинули острів Зміїний після атак Збройних сил України.

У Міноборони країни-агресора підтвердили, що 30 червня окупанти пішли зі зміїного. Правда, в РФ це назвали "кроком доброї волі" і стверджували, що "завдання виконані".

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

7 липня на острові Зміїний офіційно підняли прапор України.

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