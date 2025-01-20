Провал оборони на Харківщині в 2024 році: СБУ затримало двох генералів ЗСУ

Підозрюваним у провалі оборони на Харківщині загрожує до 10 років ув'язнення, їм оголошено підозру за двома статтями кримінального кодексу, зазначили в СБУ.

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Затримано генералів за провал оборони Харківщини / Колаж Главред, фото: СБУ

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СБУ та ДБР було затримано генералів, які не змогли організувати оборону Харківщини

Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення

СБУ та ДБР за підтримки міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ задокументували злочинні дії трьох посадовців ЗСУ, які не забезпечили належного захисту Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, до порушень причетні: бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків", генерал-лейтенант — командир 125-ї окремої бригади Тероборони, та полковник, який очолював 415-й батальйон цієї бригади.

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Як уточнює пресслужба ДБР, бригадний генерал обрав позиції оборони для 125-ї бригади, які не відповідали її бойовим можливостям, попри наявність інших підрозділів, здатних посилити ці позиції. Він також допустив низку критичних помилок, зокрема, недостатньо уточнив напрямки головних ударів противника, не організував ефективну підготовку та ведення оборонних дій, не забезпечив своєчасний маневр силами, а також не організував підтримку підрозділів артилерією та авіацією.

"Колишній командир 125 окремої бригади тероборони, генерал- лейтенант, також недооцінив можливості противника щодо відновлення наступу у районі оборони бригади, неадекватно реагував на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, бригадний генерал не забезпечив облаштування бойових позицій охорони, не вжив заходів для укомплектування бригади, визначав батальйонам завищені бойові завдання без проведення оперативно-тактичних розрахунків, а також не організував належного облаштування опорних пунктів та інженерних загороджень.

Правоохоронці також зазначають, що колишній командир бригади, маючи інформацію про підготовку наступу ворога, не передав її підлеглим, не забезпечив мобілізацію та присутність усього особового складу, включно з офіцерами, на бойових позиціях. У ході бою він не організував вогневу підтримку артилерією, не забезпечив ефективного використання резервів бригади, координації з іншими підрозділами та не мав чіткого розуміння реальної ситуації на полі бою.

"Колишній командир 415 батальйону 23 омбр своєю чергою не організував оборонний бій у населених пунктах Стрілеча, Красне Липці та Слобожанське, що знаходились у батальйонному рубежі оборони, не визначив, які об’єкти включити в опорні пункти і як підготувати їх до захисту, способи протидії підземно-мінній боротьбі противника, місця обладнання сховищ та складів", - йдеться в повідомленні ДБР.

Згідно з даними слідства, під час відбиття ворожого наступу колишній комбат не доповів старшому командиру про результати оборонного бою, не вжив заходів для зупинення самовільного відходу 12 військовослужбовців батальйону та одноосібно видав бойовий наказ без відповідного розпорядження від старшого командира. Крім того, він проігнорував наказ командира бригади щодо відновлення втрачених позицій.

"Через ці порушення противник, розвиваючи успіх, заволодів позиціями підрозділів першого та другого ешелону батальйонів, що призвело до втрати особового складу, проникнення противником в смугу оборони на відстань до 10 км в глибину та втрати контролю над частиною території вздовж державного кордону України", - наголосили в ДБР.

Спеціалізовані експертизи, ініційовані правоохоронними органами, підтвердили факти злочинної діяльності підозрюваних.

На основі зібраних доказів їх затримано, і найближчим часом буде вручено повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану);

ст. 429 (організація самовільного залишення поля бою).

Наразі розглядається питання щодо обрання запобіжного заходу. Фігурантам може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Куп’янському напрямку Харківської області російські окупаційні війська досягли річки Оскіл поблизу Дворічної, де ведуть активні бойові дії. Про це повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич.

Місто Куп’янськ та його громада в Харківській області регулярно зазнають масованих обстрілів з боку російських військ. За словами начальника Куп’янської військової міськадміністрації Андрія Беседіна, лінія фронту проходить на відстані лише двох кілометрів від міста.

Водночас російські сили намагаються прорватися на територію кількох регіонів України. У напрямках Сумської, Харківської та Чернігівської областей фіксуються спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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