'Ми її повинні відспівати': генерал СБУ розкрив сценарій розпаду Росії

Важливо:
- Після розпаду Росії буде спокійно всім
- Зробити РФ маленькою - має бути головним завданням
Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун спрогнозував питання ймовірності розпаду країни-агресора РФ.
"Як розвиватиметься Росія - не знаю, тому що це парадоксальна країна. Зробити Росію маленькою (як було написано на футболці у президента Зеленського та інших) - це гасло, яке повинно бути нашим завданням", - наголосив він під час чату в Главреді.
Генерал-майор запасу СБУ нагадав про те, що "ми Росію хрестили, ми її повинні і відспівати, і вона повинна знову стати маленькою".
Він упевнений у тому, що тоді буде спокійно всім: і самим росіянам, і всім, хто навколо них живе.
"Та й тероризму у світі стане менше відсотків на 90. Крім того, багато країн, які намагаються копіювати Росію, зрозуміють, що краще займатися власною економікою і вирішенням внутрішніх проблем, ніж здійснювати зовнішню експансію", - додав Ягун.
Дивіться відео - інтерв'ю Віктора Ягуна:
Раніше генерал-майор СБУ назвав умову розпаду РФ. Росію може спіткати така ж доля, як і Російську імперію.
Як повідомляв раніше Главред, у Зеленського зробили прогноз про розпад Росії. Розпад Російської Федерації відбудеться абсолютно несподівано для всіх, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
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Хто такий Віктор Ягун
Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.
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