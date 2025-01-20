Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ми її повинні відспівати": генерал СБУ розкрив сценарій розпаду Росії

Олексій Тесля
20 січня 2025, 03:30
34
Віктор Ягун спрогнозував питання ймовірності розпаду країни-агресора РФ.
'Ми її повинні відспівати': генерал СБУ розкрив сценарій розпаду Росії
/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Важливо:

  • Після розпаду Росії буде спокійно всім
  • Зробити РФ маленькою - має бути головним завданням

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун спрогнозував питання ймовірності розпаду країни-агресора РФ.

"Як розвиватиметься Росія - не знаю, тому що це парадоксальна країна. Зробити Росію маленькою (як було написано на футболці у президента Зеленського та інших) - це гасло, яке повинно бути нашим завданням", - наголосив він під час чату в Главреді.

Генерал-майор запасу СБУ нагадав про те, що "ми Росію хрестили, ми її повинні і відспівати, і вона повинна знову стати маленькою".

Він упевнений у тому, що тоді буде спокійно всім: і самим росіянам, і всім, хто навколо них живе.

"Та й тероризму у світі стане менше відсотків на 90. Крім того, багато країн, які намагаються копіювати Росію, зрозуміють, що краще займатися власною економікою і вирішенням внутрішніх проблем, ніж здійснювати зовнішню експансію", - додав Ягун.

Дивіться відео - інтерв'ю Віктора Ягуна:

Раніше генерал-майор СБУ назвав умову розпаду РФ. Росію може спіткати така ж доля, як і Російську імперію.

Як повідомляв раніше Главред, у Зеленського зробили прогноз про розпад Росії. Розпад Російської Федерації відбудеться абсолютно несподівано для всіх, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Інші новини:

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віктор Ягун розпад Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

22:23Україна
Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

21:32Україна
Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

21:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня: Овни отримають відповіді, Риби - розбагатіють

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Розчавлять почуття і не помітять: які знаки зодіаку найчастіше розбивають серця

Розчавлять почуття і не помітять: які знаки зодіаку найчастіше розбивають серця

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

Останні новини

03:30

"Ми її повинні відспівати": генерал СБУ розкрив сценарій розпаду Росії

02:32

Головний біль для Кремля: в ЗСУ назвали нові цілі масованих ударів по Росії

01:30

"Найзарозуміліші люди на планеті": відомий глянець "розніс" Гаррі та Меган

00:10

"Супермен" Генрі Кавілл уперше став батьком

00:08

Чи завдасть РФ ракетного удару по Україні перед інавгурацією Трампа: у ЗСУ відповіли

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
19 січня, неділя
23:19

Голлівудський дебют: 8-річна донька Дмитра Ступки знімається для Netflix

23:03

"Ударна хвиля ледь не знесла будинок": росіяни скаржаться на атаку безпілотників

22:23

"Два головні удари": Сирський розкрив основну мету ЗСУ в Курській області

22:13

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

Реклама
22:00

Обведуть навколо пальця будь-кого: 5 найхитріших знаків зодіаку

21:32

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заявуВідео

21:27

Сирський спрогнозував, чи зможуть ЗСУ втримати Покровськ

20:58

Що робити, щоб страшний сон не збувся: народні способи

20:58

"Окупантів змішали з бетоном": ЗСУ показали ефектне знищення ворога

20:15

Зміна командирів і переведення офіцерів: розкрито проблеми ще однієї бригади ЗСУ

19:55

Рекордна кількість: розвідка Британії розкрила втрати Росії у війні

19:35

США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

19:30

Бойко - не герой та мирний план Трампа: головні новини України (дайджест)

19:20

ЕксВіаГра Міша Романова розійшлася з радником президента Зеленського

18:47

Майже весна: синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління

Реклама
18:12

Вибух у центрі Києва: у радіостудії здетонував боєприпас, є постраждала

17:42

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

17:40

Колишній друг Пугачової пропагандист Резнік потрапив під санкції за свої вірші

17:38

Окупанти не будуть штурмувати Покровськ "в лоб": у ЗСУ назвали причину

17:30

Розкішний сніданок за 10 хвилин: ульотна закуска з лаваша - рецепт

17:25

Чи буде Трамп домовлятися з Путіним за спиною України?Погляд

17:19

План припинення війни: у МЗС зробили важливу заяву щодо примусу РФ до миру

17:15

Що буде, якщо їсти сало щодня: названо несподівані наслідкиВідео

16:52

ЗСУ у Торецьку тримають ворога під вогневим контролем: деталі від ОТУ "Луганськ"

16:34

Які запахи найбільше не переносять кішки: і на кілометр не підійдуть

16:21

Росіяни "вчепилися" в правий берег Осколу: у ЗСУ попередили про просування РФ

15:49

Зламається не тільки смартфон: як не можна заряджати телефон у машині

15:22

РФ обрала нову ціль: у розвідці Британії назвали напрямки просування ворога

15:18

Зеленський вдарив санкціями по прихильниках РФ: у списку - щонайменше 5 гучних прізвищ

15:11

Фінансовий гороскоп на тиждень з 20 по 26 січня

15:08

"Мир в обмін на території": у США дізналися, яким може бути план Трампа

15:02

Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО: кого зачепить у першу чергу

14:48

Експерти закликали не годувати птахів хлібом у січні: в чому причина

14:03

"Мої серце і розум": Соловій показала рідкісне фото важливого для неї чоловіка

13:53

Візит словацької опозиції до Києва: Фіцо заговорив про спробу держперевороту

Реклама
13:47

Як прибрати вапняний наліт в унітазі: простий, але дуже ефективний спосіб

13:30

Чи переводитимуть персонал Повітряних сил у піхоту: Сирський видав заборону

13:16

"Катастрофа для Лукашенка": як пройдуть вибори в Білорусі в 2025 році - БульбаВідео

13:05

Плани щодо завершення війни: у Трампа зробили новий прогноз

13:00

Юлія Саніна вперше зізналася, як її чоловік опинився за кордоном під час війни

13:00

Забуваємо про неприємні запахи: як дієво позбутися запаху собачої сечі

12:54

Гороскоп Таро на тиждень з 20 по 26 січня: Рибам - проблеми з грошима, Леву - удача

12:45

У Трампа змінилась стратегія щодо переговорів Зеленського і Путіна

12:43

Не всі в курсі: як правильно використовувати кисневий порошок

12:18

РФ атакувала Україну ракетами, сотнями авіабомб та дронів - Зеленський

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти