Росіяни намагаються зайти на територію трьох областей України - ДПСУ

Російські диверсанти намагаються заходити на територію України з півночі, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

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ДРГ намагаються проникнути в Україну з півночі / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

Російські ДРГ намагаються проникнути на Сумщину, Харківщину та Чернігівщину

Основне завдання ЗСУ — виявлення і знищення диверсійних груп

Окупанти активно обстрілюють прикордонні території з різного озброєння

Російські окупанти намагаються зайти на територію кількох областей України. В напрямках Сумської, Харківської та Чернігівської областей відбуваються спроби прориву диверсійно-розвідувальних груп. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Значної активності ворожих диверсійних груп не відмічаємо, але ворог не відмовляється від диверсійної діяльності. І у напрямку Сумської області, і у напрямку Харківщини та Чернігівщини бачимо, що спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп залишаються", - розповів він.

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Демченко зазначив, що ключовим завданням українських сил є вчасне виявлення таких груп та завдання ударів по них, щоб вибити їх з української території.

Крім цього, окупанти активно обстрілюють прикордонні території цих областей з різноманітного озброєння. За словами речника ДПСУ, кількість обстрілів може сягати кількох сотень на день.

Активність російських ДРГ на кордоні з Україною - останні новини

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути кордон в районі Дергачів на півночі Харківської області. Однак українські сили зуміли зупинити ворожих диверсантів - частину з них було ліквідовано, інші змушені були відступити назад.

Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують намагатися перетнути кордон з Україною в Харківській області. Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, незважаючи на зменшення активності ворога, загроза від ДРГ залишилась.

Як повідомляв Главред, інформація про прорив кордону російськими окупантами на півночі Чернігівщини є фейковою. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко спростував ці повідомлення, зазначивши, що спроб прориву не було зафіксовано, однак, існує загроза обстрілів.

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Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

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