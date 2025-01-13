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Ворог за 2 км від міста: глава Купʼянської МВА розкрив критичну правду

Даяна Швець
13 січня 2025, 23:50
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Артилерія, РСЗВ і авіабомби щодня руйнують багатостраждальний Куп’янськ.
Ворог за 2 км від міста: глава Купʼянської МВА розкрив критичну правду
Росіяни день за днем знищують Куп’янськ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, deepstatemap

Коротко:

  • Куп’янськ страждає від постійних обстрілів
  • Окупанти використовують авіабомби та РСЗВ

Куп’янськ Харківської області та його громада постійно потерпають від інтенсивних обстрілів російських військ. Лінія фронту проходить всього за два кілометри від міста, розповів начальник Куп’янської військової міськадміністрації Андрій Беседін в ефірі "Суспільного".

"З кожним днем все більше і більше збільшується інтенсивність застосування різного типу БпЛА, в тому числі FPV-дронів, БпЛА "Молнія". Ворог постійно б'є по центральних шляхах, логістичним шляхам, по автівках, по зупинках громадського транспорту, по магазинах", – зауважив Беседін.

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За його словами, ворог цілеспрямовано обстрілює як центральну частину міста, так і населені пункти громади. На цих територіях немає жодних військових об’єктів – їх не було навіть до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Безпекова ситуація вкрай складна, на деяких ділянках вона критична, але знову ж таки наші Збройні сили, Сили оборони роблять все можливе для того, щоб стримати ворога", - заявив очільник МВА.

Ворог за 2 км від міста: глава Купʼянської МВА розкрив критичну правду
Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Окупанти використовують увесь арсенал засобів ураження, зокрема артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та керовані авіабомби. Попри обстріли, на території громади залишаються близько 3200 мешканців: 800 – на лівому березі та 2400 – на правому.

Що відбувається поблизу Купʼянська - останні новини

Главред неодноразово зазначав, що росіяни хочуть захопити Куп'янськ. Метою ворога є зайти з тилу та оточити угруповання українських Збройних сил.

ЗСУ стримують ворога, однак від фронту до центру Куп'янська відстань скоротилася. Окупанти активно обстрілюють Куп’янськ мінометами та FPV-дронами, знищуючи все живе навколо.

Все виглядає так, що ворог хоче зруйнувати переправу на Куп’янському напрямку. На жаль, ситуація в цілому залишається незмінною – вона напружена, обстріли не припиняються.

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Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе

Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг.

27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія.

При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.
Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків.

Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що
Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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